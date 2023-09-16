Сотрудница курганской почты гасила свои кредиты деньгами из кассы

17 сентября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Начальник отделения курганской почты брала деньги из кассы на погашение своих кредитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курганской области сотрудница почты из Варгашинского округа набрала кредитов и поняла, что ее зарплаты на ежемесячные платежи не хватает. Она стала похищать деньги со счета «Почты России». Об этом говорится в судебных материалах. «Начальник отделения филиала АО „Почта России“ в селе Пичугино Варгашинского округа присвоила 99 тысяч 998 рублей. Эти средства она тратила на погашение своих кредитов», — указано в материалах, опубликованных на сайте Варгашинского районного суда. На суде выяснилось, что всего руководитель отделения присвоила 228 тысяч 950 рублей, но из них 128 тысяч 951 рубль она вернула в кассу «Почты России». Женщина признала вину и раскаялась. Смягчающим вину обстоятельством было признано то, что она уже пожилого возраста и еще воспитывает приемного ребенка. Суд приговорил злоумышленницу к штрафу в размере — 100 тысяч рублей. Ранее начальника почты одного из сел Кетовского округа Курганской области судили за растрату и хищение товаров из посылок. Также она периодически присваивала деньги из кассы.

В Курганской области сотрудница почты из Варгашинского округа набрала кредитов и поняла, что ее зарплаты на ежемесячные платежи не хватает. Она стала похищать деньги со счета «Почты России». Об этом говорится в судебных материалах. «Начальник отделения филиала АО „Почта России“ в селе Пичугино Варгашинского округа присвоила 99 тысяч 998 рублей. Эти средства она тратила на погашение своих кредитов», — указано в материалах, опубликованных на сайте Варгашинского районного суда. На суде выяснилось, что всего руководитель отделения присвоила 228 тысяч 950 рублей, но из них 128 тысяч 951 рубль она вернула в кассу «Почты России». Женщина признала вину и раскаялась. Смягчающим вину обстоятельством было признано то, что она уже пожилого возраста и еще воспитывает приемного ребенка. Суд приговорил злоумышленницу к штрафу в размере — 100 тысяч рублей. Ранее начальника почты одного из сел Кетовского округа Курганской области судили за растрату и хищение товаров из посылок. Также она периодически присваивала деньги из кассы.