В Перми сотрудники ФСБ задержали студента, который планировал сжечь военкоматы

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Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на военкоматы в Перми Фото:

В Перми сотрудниками Управления ФСБ задержан 18-летний юноша, который готовился поджечь военкоматы в Индустриальном и Дзержинском районах города. По данным telegram-канала Baza, молодой человек является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса.

«14 сентября ФСБ провела в Перми задержание. Сотрудники пришли к Кириллу Замалееву — студенту колледжа предпринимательства и сервиса. Как выяснили правоохранители, 18-летний парень еще с августа готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам города», — пишет Baza. Сейчас силовики выясняют, был ли у пермяка куратор. Молодому человеку грозит статья о покушении на теракт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Летом 2022 года двое молодых пермяков попытались устроить поджог военкомата в Кировской области. Они бросили в здание коктейли Молотова. После этого случившегося попытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга.

В 2023 году они получили 10 и 11 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновными по статьям о теракте и госизмене.

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В Перми сотрудниками Управления ФСБ задержан 18-летний юноша, который готовился поджечь военкоматы в Индустриальном и Дзержинском районах города. По данным telegram-канала Baza, молодой человек является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. «14 сентября ФСБ провела в Перми задержание. Сотрудники пришли к Кириллу Замалееву — студенту колледжа предпринимательства и сервиса. Как выяснили правоохранители, 18-летний парень еще с августа готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам города», — пишет Baza. Сейчас силовики выясняют, был ли у пермяка куратор. Молодому человеку грозит статья о покушении на теракт. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Летом 2022 года двое молодых пермяков попытались устроить поджог военкомата в Кировской области. Они бросили в здание коктейли Молотова. После этого случившегося попытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга. В 2023 году они получили 10 и 11 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновными по статьям о теракте и госизмене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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