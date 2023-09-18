В Перми сотрудники ФСБ задержали студента, который планировал сжечь военкоматы

18 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на военкоматы в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сотрудниками Управления ФСБ задержан 18-летний юноша, который готовился поджечь военкоматы в Индустриальном и Дзержинском районах города. По данным telegram-канала Baza, молодой человек является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. «14 сентября ФСБ провела в Перми задержание. Сотрудники пришли к Кириллу Замалееву — студенту колледжа предпринимательства и сервиса. Как выяснили правоохранители, 18-летний парень еще с августа готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам города», — пишет Baza. Сейчас силовики выясняют, был ли у пермяка куратор. Молодому человеку грозит статья о покушении на теракт. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Летом 2022 года двое молодых пермяков попытались устроить поджог военкомата в Кировской области. Они бросили в здание коктейли Молотова. После этого случившегося попытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга. В 2023 году они получили 10 и 11 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновными по статьям о теракте и госизмене.

В Перми сотрудниками Управления ФСБ задержан 18-летний юноша, который готовился поджечь военкоматы в Индустриальном и Дзержинском районах города. По данным telegram-канала Baza, молодой человек является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. «14 сентября ФСБ провела в Перми задержание. Сотрудники пришли к Кириллу Замалееву — студенту колледжа предпринимательства и сервиса. Как выяснили правоохранители, 18-летний парень еще с августа готовил коктейли Молотова и собирался атаковать военкомат по Индустриальному и Дзержинскому районам города», — пишет Baza. Сейчас силовики выясняют, был ли у пермяка куратор. Молодому человеку грозит статья о покушении на теракт. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Летом 2022 года двое молодых пермяков попытались устроить поджог военкомата в Кировской области. Они бросили в здание коктейли Молотова. После этого случившегося попытались сбежать из региона, но были пойманы правоохранителями и отправлены в СИЗО Екатеринбурга. В 2023 году они получили 10 и 11 лет колонии строгого режима. Суд признал их виновными по статьям о теракте и госизмене.