Руководство области рушит планы мэрии Екатеринбурга на скандального экс-депутата

Облсуд отказал Евгению Боровику в регистрации на выборах в Екатеринбурге

Чем так разозлил областных чиновников Евгений Боровик, неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат Евгений Боровик, несмотря на нейтралитет со стороны мэрии, столкнулся с новым барьером на выборах в думу Екатеринбурга. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) — по данным URA.RU, с подачи руководства региона — отстояла в областном суде свой отказ зарегистрировать Боровика самовыдвиженцем в округе №9.

27 июля URA.RU сообщило, что Боровику для прохождения фильтра не хватило лишь одной подписи. Кировская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала действительными 240 из 265 сданных им подписей. Через несколько дней районный суд постановил еще раз изучить документы кандидата.

В «девятом» округе власти и «Синара» поддерживают сотрудницу УрФУ Анну Гурарий, победившую в праймериз «Единой России». Основным ее оппонентом считается депутат из антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») Константин Киселев, выдвинутый «Яблоком». По словам информированного источника URA.RU в горадминистрации, мэрия была не против регистрации Боровика и установок ТИКу не давала. «Он бы оттянул голоса у Киселева, и Гурарий спокойно победила бы», — объяснил логику муниципальных чиновников собеседник.

По его словам, принципиальную позицию по отношению к Боровику занимают первые лица свердловской власти. «Именно они настаивают, что Боровика регистрировать нельзя. По их указанию ТИК обратилась в областной суд», — поделился источник, не уточняя причин.

Заседание в облсуде прошло утром 4 августа. «Решение первой инстанции отменено, решение Кировской комиссии признано законным», — рассказал корреспонденту глава Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов, Вадим Антошин. На протяжении всей кампании информации о каких-либо «поручениях сверху» он опровергает.

Боровик, комментируя решение суда, заявил о «беспределе» и сообщил, что уже обратился в кассационную инстанцию. Собеседник URA.RU, знакомый с Боровиком, усомнился, что против него могли выступить лично губернатор Евгений Куйвашев или кто-то из его окружения. «Но я точно знаю, что в истеблишменте есть неформальный клуб людей, которые никогда не допустят возвращения Боровика в политику», — отметил источник.

Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.

В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»).