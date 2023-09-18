В Кургане на улице Гоголя парковку делают в ущерб тротуару

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка с парковочными местами в городе во время карантина. Тюмень, автомобили, парковка
В проект контракта входит не только парковка, но и ремонт участков дорог на трех улицах (архивное фото) Фото:

В Кургане перед зданием по улице Гоголя, 9 сужается тротуар — здесь делают парковку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие с места стройки дороги. В результате строительства такой парковки пешеходам останется меньше места.

«Здесь будет парковка», — сообщил рабочий корреспонденту. По информации с сайта госзакупок, строительством участка дороги занимается АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Цена контракта по госзакупке составила 26 364 782 рубля. В контракт входят работы на трех улицах: ремонт улицы Гоголя от улицы Карельцева до улицы Красина, где и будет располагаться новая парковка, улицы Пушкина на участке от Криволапова до улицы Карельцева, улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя.

Ранее URA.RU писало, что в городе Курганской области жители рискуют жизнью из-за небезопасной дороги. На улице Проектной в Шадринске нет тротуаров, поэтому взрослым и детям приходится идти по обочине вдоль оживленной дороги.

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В Кургане перед зданием по улице Гоголя, 9 сужается тротуар — здесь делают парковку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие с места стройки дороги. В результате строительства такой парковки пешеходам останется меньше места. «Здесь будет парковка», — сообщил рабочий корреспонденту. По информации с сайта госзакупок, строительством участка дороги занимается АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Цена контракта по госзакупке составила 26 364 782 рубля. В контракт входят работы на трех улицах: ремонт улицы Гоголя от улицы Карельцева до улицы Красина, где и будет располагаться новая парковка, улицы Пушкина на участке от Криволапова до улицы Карельцева, улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя. Ранее URA.RU писало, что в городе Курганской области жители рискуют жизнью из-за небезопасной дороги. На улице Проектной в Шадринске нет тротуаров, поэтому взрослым и детям приходится идти по обочине вдоль оживленной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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