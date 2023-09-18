В Кургане на улице Гоголя парковку делают в ущерб тротуару

В проект контракта входит не только парковка, но и ремонт участков дорог на трех улицах (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Кургане перед зданием по улице Гоголя, 9 сужается тротуар — здесь делают парковку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие с места стройки дороги. В результате строительства такой парковки пешеходам останется меньше места.

«Здесь будет парковка», — сообщил рабочий корреспонденту. По информации с сайта госзакупок, строительством участка дороги занимается АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».



Цена контракта по госзакупке составила 26 364 782 рубля. В контракт входят работы на трех улицах: ремонт улицы Гоголя от улицы Карельцева до улицы Красина, где и будет располагаться новая парковка, улицы Пушкина на участке от Криволапова до улицы Карельцева, улицы Карельцева от улицы Пушкина до улицы Гоголя.



Ранее URA.RU писало, что в городе Курганской области жители рискуют жизнью из-за небезопасной дороги. На улице Проектной в Шадринске нет тротуаров, поэтому взрослым и детям приходится идти по обочине вдоль оживленной дороги.