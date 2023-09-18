После массовых исков курганцев власти начали выдавать пострадавшим деньги

Жителю деревни Плоская соцзащита региона выплатила 1 908 159 рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителю деревни Плоская из Шадринского муниципального округа, который утратил жилье в результате майских пожаров, социальная защита населения Курганской области предоставила единовременную денежную выплату по требованию межрайонной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«В рамках рассмотрения гражданского дела в суде ответчиком (прим. — соцзащитой) принято распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения погорельцу в размере 1 908 159 рублей», — указано на сайте прокуратуры. Межрайонная прокуратура подала иск в Курганский городской суд после того, как соцзащита предоставила курганцу лишь 500 тысяч рублей единовременной выплаты из-за того, что утраченный жилой дом не был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости.

Затем соцзащита выплатила курганцу сумму в размере 1 908 159 рублей, как и требовал межрайонный прокурор. Дело было закрыто судом, в связи с тем, что ответчик добровольно исполнил требование прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что курганцы, потерявшие жилье в результате майских пожаров, массово подавали иски на чиновников. Было зарегистрировано несколько десятков исков от погорельцев, которым отказали в предоставлении мер социальной поддержки. В результате обращения некоторых погорельцев в суд, чиновники предоставили им денежные выплаты. Производство по таким делам прекращают до рассмотрения судом.