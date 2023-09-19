Власти Азербайджана назвали цель операции в Карабахе

Гаджиев заявил об уничтожении военной инфраструктуры в Карабахе
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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела
Обстрел Карабаха назвали антитеррористическими мероприятиями локального характера Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Основная цель операции Азербайджана в Нагорном Карабахе — уничтожить военную инфраструктуру нелегитимного режима. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

Сегодня, 19 сентября, минобороны Азербайджана начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. МИД Армении назвал это широкомасштабной агрессией и обратился за помощью к США. Президент Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза республики, где заявил, что не намерен вступать в войну с Азербайджаном и ждет помощи от российских миротворцев.

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Основная цель операции Азербайджана в Нагорном Карабахе — уничтожить военную инфраструктуру нелегитимного режима. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости. Сегодня, 19 сентября, минобороны Азербайджана начало «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. МИД Армении назвал это широкомасштабной агрессией и обратился за помощью к США. Президент Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза республики, где заявил, что не намерен вступать в войну с Азербайджаном и ждет помощи от российских миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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