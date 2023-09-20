В тюменском суде указали на низкое качество доказательств в деле об энергетиках

20 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Порубочный материал должен находиться не ближе, чем в 10 метрах от ЛЭП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Энергетикам могут приписывать нарушения, чтобы выставить их виновными в лесном пожаре. Согласно выводам Уватского районного суда (Тюменская область), в деле против ПАО «Федеральной сетевой компании Единой Энергетической системы» (ПАР ФСК ЕЭС) пытались обвинить организацию в том, что она не очистила охранную зону линии электропередач, не предоставив доказательств. «В вину ПАР ФСК ЕЭС вменялось то, что порубочные остатки находились на расстоянии менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений в период введенного в Тюменской области режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. <…> Выводы были основаны на акте осмотра. В нем не указано каким именно измерительным прибором осуществлялось измерение этого расстояния. В акте всего лишь указано, что это расстояние „менее 10 метров“, а сколько именно оно составляло не указано. При таких условиях суд приходит к выводу о недостаточности имеющихся в материалах дела доказательств», — говорится в материалах дела. К подобным выводам также приходил Мильковский районный суд (Камчатский край). В материалах дела отсутствуют какие-либо выводы специалистов и экспертов о причине возникновения пожара. Они носят предположительный характер. Обвинения основывались на опросе свидетелей и фотофиксации. Ранее член Научного совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко отметил, что под ЛЭПами есть зоны отчуждения. Энергетики за ними тщательно следят. Поэтому зоны ЛЭП не могут стать причинами развития лесных пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергетикам могут приписывать нарушения, чтобы выставить их виновными в лесном пожаре. Согласно выводам Уватского районного суда (Тюменская область), в деле против ПАО «Федеральной сетевой компании Единой Энергетической системы» (ПАР ФСК ЕЭС) пытались обвинить организацию в том, что она не очистила охранную зону линии электропередач, не предоставив доказательств. «В вину ПАР ФСК ЕЭС вменялось то, что порубочные остатки находились на расстоянии менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений в период введенного в Тюменской области режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. <…> Выводы были основаны на акте осмотра. В нем не указано каким именно измерительным прибором осуществлялось измерение этого расстояния. В акте всего лишь указано, что это расстояние „менее 10 метров“, а сколько именно оно составляло не указано. При таких условиях суд приходит к выводу о недостаточности имеющихся в материалах дела доказательств», — говорится в материалах дела. К подобным выводам также приходил Мильковский районный суд (Камчатский край). В материалах дела отсутствуют какие-либо выводы специалистов и экспертов о причине возникновения пожара. Они носят предположительный характер. Обвинения основывались на опросе свидетелей и фотофиксации. Ранее член Научного совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко отметил, что под ЛЭПами есть зоны отчуждения. Энергетики за ними тщательно следят. Поэтому зоны ЛЭП не могут стать причинами развития лесных пожаров.