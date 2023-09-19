19 сентября 2023

Госдеп передал условие Алиева для прекращения огня в Карабахе

Алиев заявил Блинкену о готовности провести переговоры в Нагорном Карабахе
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен (на фото) переговорил с Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиев по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о намерении провести переговоры с Карабахом. Тезисы из телефонного разговора приведены на официальном сайте американского правительства.

«Госсекретарь [США Энтони Блинкен] подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Сам Блинкен также добавил, что Алиев выразил готовность провести переговоры между Азербайджаном и населением Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По словам представителей правительства страны, основная цель операции заключается в уничтожении военной инфраструктуры на территории региона. Россия обеспокоена эскалацией конфликта. Также стороны захотел помирить президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил о поддержке Азербайджана, передает «Национальная служба новостей».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиев по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о намерении провести переговоры с Карабахом. Тезисы из телефонного разговора приведены на официальном сайте американского правительства. «Госсекретарь [США Энтони Блинкен] подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Сам Блинкен также добавил, что Алиев выразил готовность провести переговоры между Азербайджаном и населением Нагорного Карабаха. 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По словам представителей правительства страны, основная цель операции заключается в уничтожении военной инфраструктуры на территории региона. Россия обеспокоена эскалацией конфликта. Также стороны захотел помирить президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил о поддержке Азербайджана, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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