Госдеп передал условие Алиева для прекращения огня в Карабахе

Алиев заявил Блинкену о готовности провести переговоры в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен (на фото) переговорил с Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиев по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о намерении провести переговоры с Карабахом. Тезисы из телефонного разговора приведены на официальном сайте американского правительства. «Госсекретарь [США Энтони Блинкен] подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Сам Блинкен также добавил, что Алиев выразил готовность провести переговоры между Азербайджаном и населением Нагорного Карабаха. 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По словам представителей правительства страны, основная цель операции заключается в уничтожении военной инфраструктуры на территории региона. Россия обеспокоена эскалацией конфликта. Также стороны захотел помирить президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил о поддержке Азербайджана, передает «Национальная служба новостей».

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхам Алиев по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан заявил о намерении провести переговоры с Карабахом. Тезисы из телефонного разговора приведены на официальном сайте американского правительства. «Госсекретарь [США Энтони Блинкен] подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Сам Блинкен также добавил, что Алиев выразил готовность провести переговоры между Азербайджаном и населением Нагорного Карабаха. 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По словам представителей правительства страны, основная цель операции заключается в уничтожении военной инфраструктуры на территории региона. Россия обеспокоена эскалацией конфликта. Также стороны захотел помирить президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил о поддержке Азербайджана, передает «Национальная служба новостей».