Алиев раскрыл, когда закончит военную операцию в Карабахе

Азербайджан намерен закончить свою операцию в Нагорном Карабахе, если армянская сторона сложит свое оружие. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Антитеррористические меры [в Карабахе] будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает администрация страны. Также подчеркивалось, что Азербайджан предлагал провести переговоры с населением, проживающим в Карабахском регионе.
Ранее Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний подчеркнул, что Вашингтон выступает против конфликта и призывает главу Азербайджана остановить операцию, передает «Национальная служба новостей». В разговоре Алиев уточнил, что намерен переговорить с населением Карабаха. 19 сентября началось обострение соответствующего конфликта.
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