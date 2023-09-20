Алиев раскрыл, когда закончит военную операцию в Карабахе

Алиев: операция в Карабахе закончится, когда армянский народ сложит оружие

20 сентября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев уточнил, что готов завершить операцию, если противник сложит оружие Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан намерен закончить свою операцию в Нагорном Карабахе, если армянская сторона сложит свое оружие. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. «Антитеррористические меры [в Карабахе] будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает администрация страны. Также подчеркивалось, что Азербайджан предлагал провести переговоры с населением, проживающим в Карабахском регионе. Ранее Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний подчеркнул, что Вашингтон выступает против конфликта и призывает главу Азербайджана остановить операцию, передает «Национальная служба новостей». В разговоре Алиев уточнил, что намерен переговорить с населением Карабаха. 19 сентября началось обострение соответствующего конфликта.

Азербайджан намерен закончить свою операцию в Нагорном Карабахе, если армянская сторона сложит свое оружие. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. «Антитеррористические меры [в Карабахе] будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает администрация страны. Также подчеркивалось, что Азербайджан предлагал провести переговоры с населением, проживающим в Карабахском регионе. Ранее Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний подчеркнул, что Вашингтон выступает против конфликта и призывает главу Азербайджана остановить операцию, передает «Национальная служба новостей». В разговоре Алиев уточнил, что намерен переговорить с населением Карабаха. 19 сентября началось обострение соответствующего конфликта.