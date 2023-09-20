Азербайджан отчитался о первой ночи «антитеррористической операции» в Карабахе

МО Азербайджана: антитеррористическая операция в Карабахе продолжается
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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, орудие, пушка
В минобороны Азербайджана сообщили, что были обезврежены боевые позиции Армении Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе успешно продолжается. Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

«Локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В минобороны Азербайджана отметили, что были нейтрализованы боевые позиции, автомобили военного значения, артиллерийская и зенитно-ракетная техника, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства военного назначения армянских Вооруженных сил.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе, передает «Национальная служба новостей». МИД Армении назвал это широкомасштабной агрессией и обратился за помощью к США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену заявил, что Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе, если армянские ВС сложат оружие, передает телеканал 360.

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Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе успешно продолжается. Об этом сообщили в минобороны Азербайджана. «Локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В минобороны Азербайджана отметили, что были нейтрализованы боевые позиции, автомобили военного значения, артиллерийская и зенитно-ракетная техника, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства военного назначения армянских Вооруженных сил. 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе, передает «Национальная служба новостей». МИД Армении назвал это широкомасштабной агрессией и обратился за помощью к США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену заявил, что Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе, если армянские ВС сложат оружие, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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