Курганские чиновники не стали исправлять ошибки для получения гранта Путина

Курганская область не исправила ошибки для получения денег из фонда Путина

Курганские общественники лишились 11,5 млн рублей федеральной поддержки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Курганские чиновники не стали исправлять ошибки для получения 11,5 млн из Фонда президентских грантов в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в Фонде президентских грантов в ответ на запрос агентства.

«Уполномоченный орган (департамент информационный и внутренней политики Курганской области) не направлял фонду предложения по анализу допущенных нарушений и их устранению. Чтобы все же получить средства в 2023 году, потребовалось бы устранение нарушений и проведение нового конкурса „с нуля“», — пояснили агентству в фонде.

Условия предоставления средств определены в положении о порядке софинансирования на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в регионах. Документ действует в 2023 году. Формула расчета размеров грантов на 2024 год и условия их предоставления будут определены координационным комитетом на очередном заседании. Его решения будут опубликованы в ноябре 2023 года на сайте фонда.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с просьбой прокомментировать информацию и сообщить, какие меры были приняты по факту отказа в предоставлении гранта. Новость будет дополнена при поступлении ответа.

В июле 2023 года стало известно, что фонд Путина лишил Курганскую область миллионов из-за ошибок чиновников. Фонд оценил содержание конкурсных процедур по отбору проектов НКО (проведены в апреле—июне 2023 года) как несоответствующее требованиям и отказал региону в перечислении 11,5 млн рублей.