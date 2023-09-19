19 сентября 2023

В ЯНАО поймали браконьеров, ловивших ценную рыбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, сеть, невод, челнок, ремонт сети
Рыбу браконьеры добывали сетями Фото:

В ЯНАО задержали двух мужчин, незаконно выловивших более 30 ценных особей чира в Оби. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Транспортные полицейские Салехарда задержали двух подозреваемых в вылове ценной промысловой рыбы. Ночью 8 сентября один из мужчин был пойман на реке Обь в акватории Приуральского района, с 15 экземплярами рыбы чир. Второй — там же, в тот же день, с 16 рыбинами», — рассказали в пресс-службе.

Чир относится к ценным промысловым породам, его вылов запрещен. Общий ущерб, который 26-летний и 64-летний мужчины нанесли своими действиями, оценили в 225 000 рублей.

Рейд полицейские проводили вместе с работниками «Службы по охране биоресурсов ЯНАО». Обвиняемые признались в содеянном и пояснили, что рыбу ловили исключительно для себя. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела, им грозит до двух лет лишения свободы.

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В ЯНАО задержали двух мужчин, незаконно выловивших более 30 ценных особей чира в Оби. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «Транспортные полицейские Салехарда задержали двух подозреваемых в вылове ценной промысловой рыбы. Ночью 8 сентября один из мужчин был пойман на реке Обь в акватории Приуральского района, с 15 экземплярами рыбы чир. Второй — там же, в тот же день, с 16 рыбинами», — рассказали в пресс-службе. Чир относится к ценным промысловым породам, его вылов запрещен. Общий ущерб, который 26-летний и 64-летний мужчины нанесли своими действиями, оценили в 225 000 рублей. Рейд полицейские проводили вместе с работниками «Службы по охране биоресурсов ЯНАО». Обвиняемые признались в содеянном и пояснили, что рыбу ловили исключительно для себя. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела, им грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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