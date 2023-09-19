В ЯНАО поймали браконьеров, ловивших ценную рыбу

Рыбу браконьеры добывали сетями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО задержали двух мужчин, незаконно выловивших более 30 ценных особей чира в Оби. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Транспортные полицейские Салехарда задержали двух подозреваемых в вылове ценной промысловой рыбы. Ночью 8 сентября один из мужчин был пойман на реке Обь в акватории Приуральского района, с 15 экземплярами рыбы чир. Второй — там же, в тот же день, с 16 рыбинами», — рассказали в пресс-службе.

Чир относится к ценным промысловым породам, его вылов запрещен. Общий ущерб, который 26-летний и 64-летний мужчины нанесли своими действиями, оценили в 225 000 рублей.

Рейд полицейские проводили вместе с работниками «Службы по охране биоресурсов ЯНАО». Обвиняемые признались в содеянном и пояснили, что рыбу ловили исключительно для себя. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела, им грозит до двух лет лишения свободы.