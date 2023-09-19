19 сентября 2023

Зампред правительства РФ Александр Новак приехал на тюменский форум TNF

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Александр Новак посетил Тюменский нефтегазовый форум Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 20 сентября участвует в Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени (TNF). Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он осмотрел экспозиции выставки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Заместитель председателя Правительства России Александр Новак участвует в форуме TNF-2023. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он посетил экспозицию „Путь героев“, посвященную 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и осмотрел выставку форума», — сообщили в инфоцентре.

Форум TNF-2023 проходит в Тюмени с 18 по 21 сентября. Как ранее отмечал глава правительства Тюменской области, событие объединяет нефтегазодобычу, переработку и транспортировку ресурсов, а также всех промышленников вокруг задачи по обеспечению технологической независимости России.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 20 сентября участвует в Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени (TNF). Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он осмотрел экспозиции выставки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Заместитель председателя Правительства России Александр Новак участвует в форуме TNF-2023. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он посетил экспозицию „Путь героев“, посвященную 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и осмотрел выставку форума», — сообщили в инфоцентре. Форум TNF-2023 проходит в Тюмени с 18 по 21 сентября. Как ранее отмечал глава правительства Тюменской области, событие объединяет нефтегазодобычу, переработку и транспортировку ресурсов, а также всех промышленников вокруг задачи по обеспечению технологической независимости России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...