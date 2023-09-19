Зампред правительства РФ Александр Новак приехал на тюменский форум TNF

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 20 сентября участвует в Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени (TNF). Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он осмотрел экспозиции выставки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Заместитель председателя Правительства России Александр Новак участвует в форуме TNF-2023. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он посетил экспозицию „Путь героев“, посвященную 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и осмотрел выставку форума», — сообщили в инфоцентре.
Форум TNF-2023 проходит в Тюмени с 18 по 21 сентября. Как ранее отмечал глава правительства Тюменской области, событие объединяет нефтегазодобычу, переработку и транспортировку ресурсов, а также всех промышленников вокруг задачи по обеспечению технологической независимости России.
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