Морские пехотинцы 40-й отдельной гвардейской бригады с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. О работе в зоне СВО рассказали бойцы экипажа бронемашины.
«Работаем с закрытых огневых позиций навесом по блиндажам, по опорным пунктам ВСУ», — рассказал командир БМП-3 с позывным «Коляда» изданию «Камчатка Сегодня». «Отстреляли — откатились. Начинаем делать большой круг для того, чтобы не засекли наше местоположение», — добавил оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета».
Ранее URA.RU писало, что курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела. Об этом заявлял заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.
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