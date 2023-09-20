Морпехи с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. Видео

21 сентября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Курганские БМП-3 помогают морпехам уничтожать украинские позиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морские пехотинцы 40-й отдельной гвардейской бригады с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. О работе в зоне СВО рассказали бойцы экипажа бронемашины. «Работаем с закрытых огневых позиций навесом по блиндажам, по опорным пунктам ВСУ», — рассказал командир БМП-3 с позывным «Коляда» изданию «Камчатка Сегодня». «Отстреляли — откатились. Начинаем делать большой круг для того, чтобы не засекли наше местоположение», — добавил оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета». Ранее URA.RU писало, что курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела. Об этом заявлял заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.

Морские пехотинцы 40-й отдельной гвардейской бригады с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. О работе в зоне СВО рассказали бойцы экипажа бронемашины. «Работаем с закрытых огневых позиций навесом по блиндажам, по опорным пунктам ВСУ», — рассказал командир БМП-3 с позывным «Коляда» изданию «Камчатка Сегодня». «Отстреляли — откатились. Начинаем делать большой круг для того, чтобы не засекли наше местоположение», — добавил оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета». Ранее URA.RU писало, что курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела. Об этом заявлял заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.