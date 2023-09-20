20 сентября 2023

Морпехи с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. Видео

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Курганские БМП-3 помогают морпехам уничтожать украинские позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Морские пехотинцы 40-й отдельной гвардейской бригады с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. О работе в зоне СВО рассказали бойцы экипажа бронемашины.

«Работаем с закрытых огневых позиций навесом по блиндажам, по опорным пунктам ВСУ», — рассказал командир БМП-3 с позывным «Коляда» изданию «Камчатка Сегодня». «Отстреляли — откатились. Начинаем делать большой круг для того, чтобы не засекли наше местоположение», — добавил оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета».

Ранее URA.RU писало, что курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела. Об этом заявлял заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.

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Морские пехотинцы 40-й отдельной гвардейской бригады с Камчатки уничтожают позиции ВСУ на курганских БМП-3. О работе в зоне СВО рассказали бойцы экипажа бронемашины. «Работаем с закрытых огневых позиций навесом по блиндажам, по опорным пунктам ВСУ», — рассказал командир БМП-3 с позывным «Коляда» изданию «Камчатка Сегодня». «Отстреляли — откатились. Начинаем делать большой круг для того, чтобы не засекли наше местоположение», — добавил оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета». Ранее URA.RU писало, что курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела. Об этом заявлял заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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