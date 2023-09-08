08 сентября 2023

Курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, бмп, военные, на броне
Курганская бронемашина уничтожает технику ВСУ с одного выстрела Фото:

Боевая машина пехоты (БМП-3), которая производится на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), способна с одного выстрела уничтожать легкую украинскую бронетехнику. Об этом заявил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

«100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел „Вишня“ при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению», — передает РИА Новости слова Хромова. Он добавил, что управляемые ракеты «Аркан», которыми оснащают бронемашину, выводят из строя танки противника.

Курганская БМП-3 производится серийно и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения спецзадач. Бронемашина разгоняется до 70 километров в час, плавает на воде до 9,5 километров в час. Весит машина — 19 тонн.

Ранее российские военнослужащие продемонстрировали, как курганская БМП-3 уничтожает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в зоне спецоперации. Военные сняли видео, в котором показали, как стреляют из 100-милиметровой пушки БМП-3 по противнику в ночное время.

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Боевая машина пехоты (БМП-3), которая производится на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), способна с одного выстрела уничтожать легкую украинскую бронетехнику. Об этом заявил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов. «100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел „Вишня“ при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению», — передает РИА Новости слова Хромова. Он добавил, что управляемые ракеты «Аркан», которыми оснащают бронемашину, выводят из строя танки противника. Курганская БМП-3 производится серийно и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения спецзадач. Бронемашина разгоняется до 70 километров в час, плавает на воде до 9,5 километров в час. Весит машина — 19 тонн. Ранее российские военнослужащие продемонстрировали, как курганская БМП-3 уничтожает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в зоне спецоперации. Военные сняли видео, в котором показали, как стреляют из 100-милиметровой пушки БМП-3 по противнику в ночное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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