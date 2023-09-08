Курганская БМП-3 уничтожает легкую технику ВСУ с одного выстрела

Курганская бронемашина уничтожает технику ВСУ с одного выстрела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боевая машина пехоты (БМП-3), которая производится на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), способна с одного выстрела уничтожать легкую украинскую бронетехнику. Об этом заявил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

«100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел „Вишня“ при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению», — передает РИА Новости слова Хромова. Он добавил, что управляемые ракеты «Аркан», которыми оснащают бронемашину, выводят из строя танки противника.

Курганская БМП-3 производится серийно и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения спецзадач. Бронемашина разгоняется до 70 километров в час, плавает на воде до 9,5 километров в час. Весит машина — 19 тонн.

Ранее российские военнослужащие продемонстрировали, как курганская БМП-3 уничтожает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в зоне спецоперации. Военные сняли видео, в котором показали, как стреляют из 100-милиметровой пушки БМП-3 по противнику в ночное время.