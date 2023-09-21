В Каменске-Уральском из-за мужчины, угрожающего убить себя, перекрыли улицу. Фото

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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, регулировщик, гибдд, дпс
Улицу Алюминиевую закрыли от Стахановской до Уральской (архивное фото) Фото:

Движение по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском перекрыли от Стахановской до Уральской из-за вооруженного мужчины, который пытается вломиться в квартиру в жене. Об этом сообщили в соцсетях.

«Алюминиевую улицу перекрыли от Стахановской до Уральской», — пишет telegram-канал KU66.RU. Силовики ведут переговоры с мужчиной.

В Каменске-Уральском в доме на Алюминиевой, 29 мужчина закрылся в подъезде. Он, вооружившись пистолетом, стал заявлять, что убьет себя, если супруга не пустит его в квартиру. В ней она находится с 26-летним сыном. К месту происшествия прибыли силовики. Они оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной.

Бывшая супруга мужчины Алена на своем youtube-канале выложила видео, в котором рассказала, что Тамара (нынешняя супруга мужчины) страдает в браке. Также, по словам Алены, мужчина причинил боль, как минимум, шести девушкам.

Улица Алюминиевая перекрыта на одном участке
Улица Алюминиевая перекрыта на одном участке
Фото:

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Движение по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском перекрыли от Стахановской до Уральской из-за вооруженного мужчины, который пытается вломиться в квартиру в жене. Об этом сообщили в соцсетях. «Алюминиевую улицу перекрыли от Стахановской до Уральской», — пишет telegram-канал KU66.RU. Силовики ведут переговоры с мужчиной. В Каменске-Уральском в доме на Алюминиевой, 29 мужчина закрылся в подъезде. Он, вооружившись пистолетом, стал заявлять, что убьет себя, если супруга не пустит его в квартиру. В ней она находится с 26-летним сыном. К месту происшествия прибыли силовики. Они оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной. Бывшая супруга мужчины Алена на своем youtube-канале выложила видео, в котором рассказала, что Тамара (нынешняя супруга мужчины) страдает в браке. Также, по словам Алены, мужчина причинил боль, как минимум, шести девушкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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