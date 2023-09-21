Движение по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском перекрыли от Стахановской до Уральской из-за вооруженного мужчины, который пытается вломиться в квартиру в жене. Об этом сообщили в соцсетях.
«Алюминиевую улицу перекрыли от Стахановской до Уральской», — пишет telegram-канал KU66.RU. Силовики ведут переговоры с мужчиной.
В Каменске-Уральском в доме на Алюминиевой, 29 мужчина закрылся в подъезде. Он, вооружившись пистолетом, стал заявлять, что убьет себя, если супруга не пустит его в квартиру. В ней она находится с 26-летним сыном. К месту происшествия прибыли силовики. Они оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной.
Бывшая супруга мужчины Алена на своем youtube-канале выложила видео, в котором рассказала, что Тамара (нынешняя супруга мужчины) страдает в браке. Также, по словам Алены, мужчина причинил боль, как минимум, шести девушкам.
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