На «Курганмашзаводе» ищут рекрутера на бронетанковое предприятие

Амурской дочке КМЗ требуется начальник отдела кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На Бронетанковое предприятие в Амурской области, которое находится под управлением «Курганмашзавода», требуется начальник отдела кадров с опытом работы от трех лет. Работнику готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте по подбору персонала HeadHunter.

«На АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется начальник отдела кадров. Требования: опыт работы в должности от трех лет, управление HR-функциями. Обязанности: подбор персонала на позиции высшего звена, массовый подбор. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении.

Также руководителю необходимо будет контролировать кадровое делопроизводство, разрабатывать и внедрять меры по снижению текучести и повышению лояльности персонала. Работник должен обладать сильными управленческими навыками и уметь брать ответственность.

Ранее URA.RU писало, что амурская «дочка» «Курганмашзавода» набирает испытателей и ремонтников бронемашин. На бронетанковом предприятии работникам готовы платить от 70 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзавод» требуются создатели боевых машин десанта.