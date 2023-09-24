24 сентября 2023
23 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» ищут рекрутера на бронетанковое предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
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Амурской дочке КМЗ требуется начальник отдела кадров Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На Бронетанковое предприятие в Амурской области, которое находится под управлением «Курганмашзавода», требуется начальник отдела кадров с опытом работы от трех лет. Работнику готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте по подбору персонала HeadHunter.

«На АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется начальник отдела кадров. Требования: опыт работы в должности от трех лет, управление HR-функциями. Обязанности: подбор персонала на позиции высшего звена, массовый подбор. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении.

Также руководителю необходимо будет контролировать кадровое делопроизводство, разрабатывать и внедрять меры по снижению текучести и повышению лояльности персонала. Работник должен обладать сильными управленческими навыками и уметь брать ответственность.

Ранее URA.RU писало, что амурская «дочка» «Курганмашзавода» набирает испытателей и ремонтников бронемашин. На бронетанковом предприятии работникам готовы платить от 70 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзавод» требуются создатели боевых машин десанта.

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На Бронетанковое предприятие в Амурской области, которое находится под управлением «Курганмашзавода», требуется начальник отдела кадров с опытом работы от трех лет. Работнику готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте по подбору персонала HeadHunter. «На АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется начальник отдела кадров. Требования: опыт работы в должности от трех лет, управление HR-функциями. Обязанности: подбор персонала на позиции высшего звена, массовый подбор. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Также руководителю необходимо будет контролировать кадровое делопроизводство, разрабатывать и внедрять меры по снижению текучести и повышению лояльности персонала. Работник должен обладать сильными управленческими навыками и уметь брать ответственность. Ранее URA.RU писало, что амурская «дочка» «Курганмашзавода» набирает испытателей и ремонтников бронемашин. На бронетанковом предприятии работникам готовы платить от 70 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзавод» требуются создатели боевых машин десанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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