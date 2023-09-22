Скандал на выборах в думу Тюмени угрожает карьере уральского политика

У Воллерта из полпредства УрФО сорвалось повышение из-за скандала на выборах

22 сентября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Роман Воллерт может остаться без повышения из-за конфликта на выборах в думу Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Скандал с кандидатом в гордуму Тюмени Рудиком Манукяном поставил под угрозу карьеру его друга из полпредства УрФО. Речь о главном советнике департамента по вопросам внутренней политики Романе Воллерте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из уральского политического бомонда. «Воллерт, проигнорировав заключенные на региональном и федеральном уровне договоренности, поставил Манукяна („Новые люди“) на закрепленный за ЛДПР 16 одномандатный округ, что привело к конфликту. Ситуацию усугубил криминальный бэкграунд и последующий арест кандидата от Воллерта. Советника должны были повысить до одного из заместителей полпреда, но теперь речи об этом не идет», — поделился собеседник агентства. Агентство запросило комментарий в полпредстве УрФО. Ответ на него ожидается. Ранее Роман Воллерт возглавлял управу Ленинского округа Тюмени. Управа выступала заказчиком многих подрядов, получаемых фирмой Манукяна «УралСтрой». Как ранее сообщало URA.RU, выдвижение бизнесмена от партии «Новые люди» по 16 округу встало поперек договоренностей, продиктованных Кремлем. На данный момент Рудик Манукян находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Скандал с кандидатом в гордуму Тюмени Рудиком Манукяном поставил под угрозу карьеру его друга из полпредства УрФО. Речь о главном советнике департамента по вопросам внутренней политики Романе Воллерте. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из уральского политического бомонда. «Воллерт, проигнорировав заключенные на региональном и федеральном уровне договоренности, поставил Манукяна („Новые люди“) на закрепленный за ЛДПР 16 одномандатный округ, что привело к конфликту. Ситуацию усугубил криминальный бэкграунд и последующий арест кандидата от Воллерта. Советника должны были повысить до одного из заместителей полпреда, но теперь речи об этом не идет», — поделился собеседник агентства. Агентство запросило комментарий в полпредстве УрФО. Ответ на него ожидается. Ранее Роман Воллерт возглавлял управу Ленинского округа Тюмени. Управа выступала заказчиком многих подрядов, получаемых фирмой Манукяна «УралСтрой». Как ранее сообщало URA.RU, выдвижение бизнесмена от партии «Новые люди» по 16 округу встало поперек договоренностей, продиктованных Кремлем. На данный момент Рудик Манукян находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.