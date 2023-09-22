В Госдуме назвали риски для исполнения трехлетнего бюджета РФ

Депутат Госдумы Аксаков: мировой кризис помешает исполнению нового бюджета РФ

23 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Мировой кризис является риском неисполнения бюджета РФ, считает Анатолий Аксаков Фото: Анна Майорова © URA.RU Исполнению запланированного правительством РФ бюджета страны на ближайшие годы может помешать мировой кризис. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мировая конъюнктура может повлиять, если будет глобальный кризис, которым пахнет. Очевидно, это может сказаться на нашей экспортной и импортной составляющей. Если он разразится, то это повлияет на приток валюты. Соответственно, повлияет и на внутреннюю составляющую, потому что у нас экспорт довольно большой. Измеряется сотнями миллиардов долларов. Если его будет меньше, что может произойти в связи с кризисом, то будут меньше производить для экспорта», — сказал Анатолий Аксаков. При этом у правительства есть набор инструментов для снижения влияния мирового кризиса, если он случится. «При мировом кризисе финансово-экономический блок займется стимулированием внутреннего спроса. Других вариантов нет. Должно быть компенсирующее действие», — уточнил политик. Ранее правительство РФ одобрило проект бюджета на следующие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей, в 2025 — 33,5, в 2026 — 34,1. Расходы соответственно — 36,6 триллионов, 34,4 и 35,6. Глава кабинета министров Михаил Мишустин объяснил, что дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствования. При этом на инициативы социально-экономического развития заложено более 760 миллиардов рублей, а рост ВВП в 2023 году ожидается на 2,8%, в 2024 — на 2,3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнению запланированного правительством РФ бюджета страны на ближайшие годы может помешать мировой кризис. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мировая конъюнктура может повлиять, если будет глобальный кризис, которым пахнет. Очевидно, это может сказаться на нашей экспортной и импортной составляющей. Если он разразится, то это повлияет на приток валюты. Соответственно, повлияет и на внутреннюю составляющую, потому что у нас экспорт довольно большой. Измеряется сотнями миллиардов долларов. Если его будет меньше, что может произойти в связи с кризисом, то будут меньше производить для экспорта», — сказал Анатолий Аксаков. При этом у правительства есть набор инструментов для снижения влияния мирового кризиса, если он случится. «При мировом кризисе финансово-экономический блок займется стимулированием внутреннего спроса. Других вариантов нет. Должно быть компенсирующее действие», — уточнил политик. Ранее правительство РФ одобрило проект бюджета на следующие три года. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей, в 2025 — 33,5, в 2026 — 34,1. Расходы соответственно — 36,6 триллионов, 34,4 и 35,6. Глава кабинета министров Михаил Мишустин объяснил, что дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствования. При этом на инициативы социально-экономического развития заложено более 760 миллиардов рублей, а рост ВВП в 2023 году ожидается на 2,8%, в 2024 — на 2,3%.