Что известно о ракетной атаке ВСУ на Севастополь

ВСУ нацеливались на штаб Черноморского флота
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. URA.RU собрало всю информацию об инциденте, которая известна на данный момент.
- В Севастополе штаб Черноморского флота подвергся ракетному удару, по словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева. Осколок ракеты также упал возле городского театра. На место происшествия были направлены оперативные службы.
- Развозжаев позже предупредил местных жителей о возможности новой ракетной атаки. Он рекомендовал жителям оставаться в зданиях и не покидать центр города. Губернатор также обратился к людям, находящимся рядом со штабом флота, и просил уходить в укрытия при звуке сирены. Затем сообщили об отбое ракетной опасности, но дороги в центре города остались перекрытыми. Развозжаев попросил жителей не въезжать туда.
- В результате ракетной атаки пострадали не менее шести человек. По данным telegram-канала «112», осколки ракеты были разбросаны на значительное расстояние. На месте происшествия работают экстренные службы.
- Появилось видео последствий ракетного удара. В городе звучала тревога о ракетной опасности. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что штаб Черноморского флота был атакован крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.
- В результате происшествия один военнослужащий пропал без вести, сообщили в Минобороны РФ. Позже стало известно, что он погиб. В ходе атаки было повреждено историческое здание штаба. Удалось сбить пять ракет с помощью противовоздушной обороны, добавили в министерстве.
Ранее стало известно, что Украина усиливает удары по Крыму в попытке бросить вызов президенту России Владимиру Путину. Эти удары имеют символическое значение и направлены на ослабление престижа российского лидера. Они также являются частью контрнаступательной стратегии, направленной на изоляцию Крыма и затруднение российских военных операций на материковой части Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что полуостров надежно защищен. Совфед выступил с тем же заявлением.
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