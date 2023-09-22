Власти Лабытнанги рассказали, как решат вопрос с проблемной свалкой

Бытовые отходы с временного полигона в Лабытнанги (ЯНАО), на котором практически каждый год происходят пожары, будут увозить в Салехард. Мэр города Марина Трескова пообещала, что этот вопрос решится в ближайшие годы.
«Проблема с возгораниями на свалке в Лабытнанги решится в ближайшие годы. ТКО (твердые коммунальные отходы — прим. URA.RU) будут вывозить в Салехард, где построят мусоросортировочный комплекс», — передает слова Тресковой telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала».
В начале сентября на временном полигоне бытовых отходов в Лабытнанги произошел очередной пожар. Люди не пострадали. О возгорании на свалке сообщалось и в сентябре 2021 года. Местные жители рассказали, что едкий запах дыма ощущался даже в Салехарде.
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