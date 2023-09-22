22 сентября 2023
21 сентября 2023

Власти Лабытнанги рассказали, как решат вопрос с проблемной свалкой

Мэр Лабытнанги Трескова: ТКО с проблемной свалки будут увозить в Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблему со свалкой в Лабытнанги обещают решить в ближайшие годы Фото:

Бытовые отходы с временного полигона в Лабытнанги (ЯНАО), на котором практически каждый год происходят пожары, будут увозить в Салехард. Мэр города Марина Трескова пообещала, что этот вопрос решится в ближайшие годы.

«Проблема с возгораниями на свалке в Лабытнанги решится в ближайшие годы. ТКО (твердые коммунальные отходы — прим. URA.RU) будут вывозить в Салехард, где построят мусоросортировочный комплекс», — передает слова Тресковой telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала».

В начале сентября на временном полигоне бытовых отходов в Лабытнанги произошел очередной пожар. Люди не пострадали. О возгорании на свалке сообщалось и в сентябре 2021 года. Местные жители рассказали, что едкий запах дыма ощущался даже в Салехарде.

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Бытовые отходы с временного полигона в Лабытнанги (ЯНАО), на котором практически каждый год происходят пожары, будут увозить в Салехард. Мэр города Марина Трескова пообещала, что этот вопрос решится в ближайшие годы. «Проблема с возгораниями на свалке в Лабытнанги решится в ближайшие годы. ТКО (твердые коммунальные отходы — прим. URA.RU) будут вывозить в Салехард, где построят мусоросортировочный комплекс», — передает слова Тресковой telegram-канал «Север-Пресс | Новости Ямала». В начале сентября на временном полигоне бытовых отходов в Лабытнанги произошел очередной пожар. Люди не пострадали. О возгорании на свалке сообщалось и в сентябре 2021 года. Местные жители рассказали, что едкий запах дыма ощущался даже в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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