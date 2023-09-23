Курганцам показали спектакль, чтобы помочь разведчикам купить дрон. Фото

24 сентября 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Курганские зрители пришли на благотворительный спектакль, чтобы помочь разведчикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Доме культуры села Кетово Курганской области состоялся показ спектакля «Уроки столетия», выручка от которого направлена на покупку дрона для разведчиков в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Курганской епархии РПЦ. «В Кетово благотворительный спектакль „Уроки столетия“ показал зрителям образцовый театральный коллектив из Кургана „Жар-птица“. Собранные средства будут направлены на покупку квадрокоптера для отдельного разведывательного взвода штурмового батальона 228-го полка, где служит много курганцев», — говорится в сообщении на сайте епархии. Театр «Жар-птица» объединяет школьников от 8 до 16 лет. Его коллектив является победителем многих всероссийских и международных конкурсов. Спектакль «Уроки столетия» рассказывает о трагической судьбе императора Николая II и его семьи. В епархии подчеркнули, что показ в Кетово прошел по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Ранее жители Кургана отправили в Северодонецк (ЛНР) квадрокоптер для бойцов, участвующих в зоне боевых действий. Кроме того, в Донбасс волонтеры выслали теплые вещи, рюкзаки, продукты питания, лекарства и письма с пожеланиями от детей. В Кетово зрителям оказали благотворительный спектакль о трагической судьбе царской семьи Фото: сайт Курганской епархии РПЦ, https://kurganvera.ru/news/mission/zhiteli-sela-ketovo-poznakomilis-so-spektaklem-uroki-stoletiya/#gallery-4

В Доме культуры села Кетово Курганской области состоялся показ спектакля «Уроки столетия», выручка от которого направлена на покупку дрона для разведчиков в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте Курганской епархии РПЦ. «В Кетово благотворительный спектакль „Уроки столетия“ показал зрителям образцовый театральный коллектив из Кургана „Жар-птица“. Собранные средства будут направлены на покупку квадрокоптера для отдельного разведывательного взвода штурмового батальона 228-го полка, где служит много курганцев», — говорится в сообщении на сайте епархии. Театр «Жар-птица» объединяет школьников от 8 до 16 лет. Его коллектив является победителем многих всероссийских и международных конкурсов. Спектакль «Уроки столетия» рассказывает о трагической судьбе императора Николая II и его семьи. В епархии подчеркнули, что показ в Кетово прошел по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Ранее жители Кургана отправили в Северодонецк (ЛНР) квадрокоптер для бойцов, участвующих в зоне боевых действий. Кроме того, в Донбасс волонтеры выслали теплые вещи, рюкзаки, продукты питания, лекарства и письма с пожеланиями от детей.