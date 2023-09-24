Депутат Госдумы Разворотнева: в РФ больше людей получат субсидию на оплату ЖКУ

25 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Должники не могут получить субсидию на оплату коммуналки Фото: Владимир Андреев © URA.RU После повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) больше россиян смогут получать субсидию на их оплату. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, отвечая на вопросы URA.RU. «Людей, получающих субсидию, должно стать больше. Они выплачиваются у нас в зависимости от доходов и расходов семьи на ЖКУ. Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22%, в Москве это 10%», — сказала Светлана Разворотнева. По ее словам, многие потенциальные претенденты на данную субсидию не могут ее получить. «Есть разные причины. У кого-то долги, а это главное препятствие. Кто-то просто не знает такой формы поддержки. У кого-то есть сложности со сбором документов. В отдаленных населенных пунктах просто для того, чтобы доехать в органы соцзащиты, требуются немалые усилия. Поэтому чаще всего выделяемые на субсидии средства не расходуются до конца», — объяснила депутат. Согласно прогнозу Минэнерго, в России поднимут плату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Основной причиной индексации тарифов назвали рост издержек производителей и поставщиков. Окончательные размеры повышения будут устанавливаться региональными властями в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) больше россиян смогут получать субсидию на их оплату. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, отвечая на вопросы URA.RU. «Людей, получающих субсидию, должно стать больше. Они выплачиваются у нас в зависимости от доходов и расходов семьи на ЖКУ. Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22%, в Москве это 10%», — сказала Светлана Разворотнева. По ее словам, многие потенциальные претенденты на данную субсидию не могут ее получить. «Есть разные причины. У кого-то долги, а это главное препятствие. Кто-то просто не знает такой формы поддержки. У кого-то есть сложности со сбором документов. В отдаленных населенных пунктах просто для того, чтобы доехать в органы соцзащиты, требуются немалые усилия. Поэтому чаще всего выделяемые на субсидии средства не расходуются до конца», — объяснила депутат. Согласно прогнозу Минэнерго, в России поднимут плату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Основной причиной индексации тарифов назвали рост издержек производителей и поставщиков. Окончательные размеры повышения будут устанавливаться региональными властями в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.