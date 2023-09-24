24 сентября 2023

Замгенпрокурора РФ помог тюменке с ремонтом печки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Женщина пожаловалась на тюменских чиновников заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву Фото:

Жительница д. Старая Нерпа Упоровского района Тюменской области пожаловалась заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на то, что местные чиновники не хотят заниматься ремонтом печного отопления в муниципальной квартире, где она проживает с отцом-инвалидом и ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Там добавили, что после этого система отопления была отремонтирована.

«На личный прием к заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву в июне этого года обратилась жительница д. Старая Нерпа Тюменской области. В своем обращении она просила содействия в решении вопроса ремонта печного отопления квартиры, в которой она проживает вместе с отцом (инвалидом 2 группы) и несовершеннолетним сыном», — пояснили агентству в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что квартира была предоставлена по договору соцнайма отцу тюменки в 2012 году. Женщина обращалась в администрацию Упоровского района с просьбой включить жилье в план ремонта, но чиновники ей отказали. При этом, согласно акту обследования жилого помещения, в квартире требовался ремонт двух печей и полов.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Упоровского района Леонида Саукова. После этого был заключен договор на проведение ремонта системы отопления в квартире, где проживает женщина. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Жительница д. Старая Нерпа Упоровского района Тюменской области пожаловалась заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на то, что местные чиновники не хотят заниматься ремонтом печного отопления в муниципальной квартире, где она проживает с отцом-инвалидом и ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Там добавили, что после этого система отопления была отремонтирована. «На личный прием к заместителю генерального прокурора России Сергею Зайцеву в июне этого года обратилась жительница д. Старая Нерпа Тюменской области. В своем обращении она просила содействия в решении вопроса ремонта печного отопления квартиры, в которой она проживает вместе с отцом (инвалидом 2 группы) и несовершеннолетним сыном», — пояснили агентству в прокуратуре Тюменской области. Там добавили, что квартира была предоставлена по договору соцнайма отцу тюменки в 2012 году. Женщина обращалась в администрацию Упоровского района с просьбой включить жилье в план ремонта, но чиновники ей отказали. При этом, согласно акту обследования жилого помещения, в квартире требовался ремонт двух печей и полов. Прокуратура внесла представление в адрес главы Упоровского района Леонида Саукова. После этого был заключен договор на проведение ремонта системы отопления в квартире, где проживает женщина. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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