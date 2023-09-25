25 сентября 2023

«Союзмультфильм» судится с курганским бизнесменом из-за авторских прав на копилку

«Союзмультфильм» взыскивает 100 тысяч рублей с курганского бизнесмена
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
«Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей с курганского предпринимателя за нарушение авторских прав Фото:

Киностудия «Союзмультфильм» предъявила иск предпринимателю из Мишкино Курганской области, в магазине которого продавалась копилка «Волк и пес». Об этом говорится в судебных материалах.

«Киностудия „Союзмультфильм“ взыскивает 100 тысяч рублей с ИП Денисов в качестве компенсации за нарушение авторских прав на персонажей „Волк“ и „Собака“. Копилка, купленная у ответчика, является вещественным доказательством», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области.

В судебных материалах говорится о том, что «Союзмультфильм» предоставил видеозапись контрольной закупки в торговой точке у курганского предпринимателя. Разрешение на продажу поддельной копилки «Волк и пес» правообладатель не давал. На сайте суда пока не опубликовано решение по делу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается.

Мультфильм «Жил-был пес» снят в 1982 году режиссером Эдуардом Назаровым по мотивам украинской народной сказки. В народ сразу ушла знаменитая фраза, которую произносит в мультике волк: «Ну ты заходи, если что». Авторские права на персонажей зарегистрированы в Роспатенте.

Ранее «Союзмультфильм» выиграл судебный иск у ЦУМа в Кургане. Зауральский торговый дом выплатил правообладателю компенсацию за нарушение авторских прав на персонажа «Волк».

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Киностудия «Союзмультфильм» предъявила иск предпринимателю из Мишкино Курганской области, в магазине которого продавалась копилка «Волк и пес». Об этом говорится в судебных материалах. «Киностудия „Союзмультфильм“ взыскивает 100 тысяч рублей с ИП Денисов в качестве компенсации за нарушение авторских прав на персонажей „Волк“ и „Собака“. Копилка, купленная у ответчика, является вещественным доказательством», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области. В судебных материалах говорится о том, что «Союзмультфильм» предоставил видеозапись контрольной закупки в торговой точке у курганского предпринимателя. Разрешение на продажу поддельной копилки «Волк и пес» правообладатель не давал. На сайте суда пока не опубликовано решение по делу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается. Мультфильм «Жил-был пес» снят в 1982 году режиссером Эдуардом Назаровым по мотивам украинской народной сказки. В народ сразу ушла знаменитая фраза, которую произносит в мультике волк: «Ну ты заходи, если что». Авторские права на персонажей зарегистрированы в Роспатенте. Ранее «Союзмультфильм» выиграл судебный иск у ЦУМа в Кургане. Зауральский торговый дом выплатил правообладателю компенсацию за нарушение авторских прав на персонажа «Волк».
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