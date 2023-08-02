Власти курганского округа рассказали, куда тратят деньги вместо ремонта дорог. Скрин

В курганском округе правительство тратит деньги на уборку спиленных веток

03 августа 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Катайске усиленно спиливают ветки деревьев у дорог и косят газоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Катайского округа Курганской области признались, что тратят деньги на уборку спиленных веток, хотя могли бы направить средства на ремонт дорог, дополнительное освещение и благоустройство. Чиновники отмечают, что количество «зеленого» мусора растет и просят жителей за свой счет решать проблемы с собственными насаждениями. Информация опубликована в группе администрации Катайского округа во «ВКонтакте». «Казалось бы все субботники проведены еще в апреле—мае месяце, однако количество растительных остатков не убывает. Все затраты на уборку такого „зеленого“ мусора ложатся на затраты местного бюджета, а это деньги, которые могли быть использованы на дополнительное уличное освещение, ямочный ремонт улиц, и другое благоустройство. Жителями Катайского района вывоз „зеленого“ мусора не оплачивается, поэтому большая просьба, оказать помощь муниципалитету и решать проблемы с собственными зелеными насаждениями за счет своих средств», — говорится в сообщении местных властей. Отмечается, что в городе Катайске после дождей в усиленном режиме производится скос травы на общественных территориях, а также опил веток вблизи дорог. Ветки ежедневно вывозят от контейнерных площадок. Сумма потраченных из бюджета средств на эти цели не уточняется. На обращение властей жители просили указать, куда им самостоятельно вывозить «зеленый» мусор. Ответ на момент публикации не поступил. скрин: группа «Администрация Катайского района», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kataiskii_rayon фото: группа «Типичный Катайск», сецсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kataisksiti Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Катайского округа Курганской области признались, что тратят деньги на уборку спиленных веток, хотя могли бы направить средства на ремонт дорог, дополнительное освещение и благоустройство. Чиновники отмечают, что количество «зеленого» мусора растет и просят жителей за свой счет решать проблемы с собственными насаждениями. Информация опубликована в группе администрации Катайского округа во «ВКонтакте». «Казалось бы все субботники проведены еще в апреле—мае месяце, однако количество растительных остатков не убывает. Все затраты на уборку такого „зеленого“ мусора ложатся на затраты местного бюджета, а это деньги, которые могли быть использованы на дополнительное уличное освещение, ямочный ремонт улиц, и другое благоустройство. Жителями Катайского района вывоз „зеленого“ мусора не оплачивается, поэтому большая просьба, оказать помощь муниципалитету и решать проблемы с собственными зелеными насаждениями за счет своих средств», — говорится в сообщении местных властей. Отмечается, что в городе Катайске после дождей в усиленном режиме производится скос травы на общественных территориях, а также опил веток вблизи дорог. Ветки ежедневно вывозят от контейнерных площадок. Сумма потраченных из бюджета средств на эти цели не уточняется. На обращение властей жители просили указать, куда им самостоятельно вывозить «зеленый» мусор. Ответ на момент публикации не поступил.