02 августа 2023

Власти курганского округа рассказали, куда тратят деньги вместо ремонта дорог. Скрин

В курганском округе правительство тратит деньги на уборку спиленных веток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Формирование городской среды в 2017 году. Ремонт дворов. Челябинск, бензопила, обрезка деревьев
В Катайске усиленно спиливают ветки деревьев у дорог и косят газоны Фото:

Власти Катайского округа Курганской области признались, что тратят деньги на уборку спиленных веток, хотя могли бы направить средства на ремонт дорог, дополнительное освещение и благоустройство. Чиновники отмечают, что количество «зеленого» мусора растет и просят жителей за свой счет решать проблемы с собственными насаждениями. Информация опубликована в группе администрации Катайского округа во «ВКонтакте».

«Казалось бы все субботники проведены еще в апреле—мае месяце, однако количество растительных остатков не убывает. Все затраты на уборку такого „зеленого“ мусора ложатся на затраты местного бюджета, а это деньги, которые могли быть использованы на дополнительное уличное освещение, ямочный ремонт улиц, и другое благоустройство. Жителями Катайского района вывоз „зеленого“ мусора не оплачивается, поэтому большая просьба, оказать помощь муниципалитету и решать проблемы с собственными зелеными насаждениями за счет своих средств», — говорится в сообщении местных властей.

Отмечается, что в городе Катайске после дождей в усиленном режиме производится скос травы на общественных территориях, а также опил веток вблизи дорог. Ветки ежедневно вывозят от контейнерных площадок. Сумма потраченных из бюджета средств на эти цели не уточняется. На обращение властей жители просили указать, куда им самостоятельно вывозить «зеленый» мусор. Ответ на момент публикации не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Катайского округа Курганской области признались, что тратят деньги на уборку спиленных веток, хотя могли бы направить средства на ремонт дорог, дополнительное освещение и благоустройство. Чиновники отмечают, что количество «зеленого» мусора растет и просят жителей за свой счет решать проблемы с собственными насаждениями. Информация опубликована в группе администрации Катайского округа во «ВКонтакте». «Казалось бы все субботники проведены еще в апреле—мае месяце, однако количество растительных остатков не убывает. Все затраты на уборку такого „зеленого“ мусора ложатся на затраты местного бюджета, а это деньги, которые могли быть использованы на дополнительное уличное освещение, ямочный ремонт улиц, и другое благоустройство. Жителями Катайского района вывоз „зеленого“ мусора не оплачивается, поэтому большая просьба, оказать помощь муниципалитету и решать проблемы с собственными зелеными насаждениями за счет своих средств», — говорится в сообщении местных властей. Отмечается, что в городе Катайске после дождей в усиленном режиме производится скос травы на общественных территориях, а также опил веток вблизи дорог. Ветки ежедневно вывозят от контейнерных площадок. Сумма потраченных из бюджета средств на эти цели не уточняется. На обращение властей жители просили указать, куда им самостоятельно вывозить «зеленый» мусор. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...