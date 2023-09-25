25 сентября 2023

Челябинского маньяка оставили в СИЗО до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир, челябинский маньяк
Владимира Ческидова оставили под стражей до 30 сентября Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Центральный районный суд Челябинска продлил до 30 декабря срок содержания в СИЗО Владимиру Ческидову по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державшего женщину в плену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

«По итогам судебного заседания суд продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого на иную, более мягкую, отказал», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Ческидов постоянно проживал в поселке Смолино в Челябинске. В 2009 году он похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Женщина добралась до родных и сообщила о случившемся в полицию. Ческидова задержали. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины.

Ческидов признался в убийстве одной женщины и похищении другой. При этом он не признает вину в изнасиловании. Он утверждает, что сексуальная связь была добровольной.

Все эти годы Ческидов и его пленница проживали в одном доме с матерью обвиняемого. 72-летней хозяйке дома вменяется статья о похищении человека, но суд не стал ее брать под стражу.

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Центральный районный суд Челябинска продлил до 30 декабря срок содержания в СИЗО Владимиру Ческидову по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державшего женщину в плену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда. «По итогам судебного заседания суд продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого на иную, более мягкую, отказал», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ческидов постоянно проживал в поселке Смолино в Челябинске. В 2009 году он похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Женщина добралась до родных и сообщила о случившемся в полицию. Ческидова задержали. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве одной женщины и похищении другой. При этом он не признает вину в изнасиловании. Он утверждает, что сексуальная связь была добровольной. Все эти годы Ческидов и его пленница проживали в одном доме с матерью обвиняемого. 72-летней хозяйке дома вменяется статья о похищении человека, но суд не стал ее брать под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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