Челябинского маньяка оставили в СИЗО до конца года

Владимира Ческидова оставили под стражей до 30 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Центральный районный суд Челябинска продлил до 30 декабря срок содержания в СИЗО Владимиру Ческидову по прозвищу «смолинский маньяк», 14 лет державшего женщину в плену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

«По итогам судебного заседания суд продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого на иную, более мягкую, отказал», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Ческидов постоянно проживал в поселке Смолино в Челябинске. В 2009 году он похитил женщину и удерживал ее в плену 14 лет. Сбежать узнице помогла случайность, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Женщина добралась до родных и сообщила о случившемся в полицию. Ческидова задержали. Во время обысков во дворе его дома были найдены останки другой женщины.

Ческидов признался в убийстве одной женщины и похищении другой. При этом он не признает вину в изнасиловании. Он утверждает, что сексуальная связь была добровольной.

Все эти годы Ческидов и его пленница проживали в одном доме с матерью обвиняемого. 72-летней хозяйке дома вменяется статья о похищении человека, но суд не стал ее брать под стражу.