После решений ЦБ в России вырос спрос на ипотеку в два раза

16 сентября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Спрос на новостройки вырос на 113%, заявил Сергей Зайцев Фото: Илья Московец © URA.RU Число заявок на покупку квартир в новостройках в ипотеку выросло на 113% после решения Центробанка о повышении ключевой ставки. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на жилье в России резко вырос. Количество заявок на ипотеку для покупки новостроек выросло на 113%, на вторичное жилье — 8%, на загородную недвижимость — на 18%» — передает слова Сергея Зайцева газета «Известия». В материале отмечается, что россияне стремятся успеть взять ипотеку из-за опасений, что за ростом ключевой ставки могут начать изменять и другие условия продуктов с государственной поддержкой. Ранее 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, тогда в ходе него ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.

Число заявок на покупку квартир в новостройках в ипотеку выросло на 113% после решения Центробанка о повышении ключевой ставки. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на жилье в России резко вырос. Количество заявок на ипотеку для покупки новостроек выросло на 113%, на вторичное жилье — 8%, на загородную недвижимость — на 18%» — передает слова Сергея Зайцева газета «Известия». В материале отмечается, что россияне стремятся успеть взять ипотеку из-за опасений, что за ростом ключевой ставки могут начать изменять и другие условия продуктов с государственной поддержкой. Ранее 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, тогда в ходе него ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.