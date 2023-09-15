15 сентября 2023

После решений ЦБ в России вырос спрос на ипотеку в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на новостройки вырос на 113%, заявил Сергей Зайцев
Спрос на новостройки вырос на 113%, заявил Сергей Зайцев Фото:

Число заявок на покупку квартир в новостройках в ипотеку выросло на 113% после решения Центробанка о повышении ключевой ставки. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Спрос на жилье в России резко вырос. Количество заявок на ипотеку для покупки новостроек выросло на 113%, на вторичное жилье — 8%, на загородную недвижимость — на 18%» — передает слова Сергея Зайцева газета «Известия». В материале отмечается, что россияне стремятся успеть взять ипотеку из-за опасений, что за ростом ключевой ставки могут начать изменять и другие условия продуктов с государственной поддержкой.

Ранее 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, тогда в ходе него ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.

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Число заявок на покупку квартир в новостройках в ипотеку выросло на 113% после решения Центробанка о повышении ключевой ставки. Об этом заявил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Спрос на жилье в России резко вырос. Количество заявок на ипотеку для покупки новостроек выросло на 113%, на вторичное жилье — 8%, на загородную недвижимость — на 18%» — передает слова Сергея Зайцева газета «Известия». В материале отмечается, что россияне стремятся успеть взять ипотеку из-за опасений, что за ростом ключевой ставки могут начать изменять и другие условия продуктов с государственной поддержкой. Ранее 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, тогда в ходе него ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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