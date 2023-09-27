На агропредприятии, где бастовали курганцы, отрицают нехватку трактористов

На предприятии «Миллениум» отрицают нехватку трактористов в разгар уборки урожая Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

На курганском агропредприятии «Миллениум» из Шадринского округа, где рабочие из-за конфликта с директором устроили забастовку и отказывались убирать урожай зерна, отрицают нехватку трактористов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель предприятия Александр Лепехин в ответе на запрос. Ранее сообщалось, что в компанию на фоне массовых увольнений ищут работников на портале службы занятости.

«В настоящий момент нехватки в рабочем персонале нет, все отделения укомплектованы. Информация на интерактивном портале приведена на май—июнь 2023 года. После размещения вакансий для проведения уборочной все заявки выполнены. Уборочная проходит в плановом режиме в соответствии с графиком и погодными условиями», — ответил URA.RU Лепехин. Также он добавил, что сейчас на предприятии открыты только две вакансии водителей для перевозки зерна во время уборочной.

На интерактивном портале службы занятости населения Курганской области, по данным на сентябрь, от имени ООО «Миллениум». В частности, требуются девять трактористов-машинистов для уборки урожая. Также открыты вакансии на замдиректора по экономике, инспектора, водителей и электромонтера.

Ранее URA.RU писало, что курганцы устроили забастовку в разгар уборочной кампании. Сотрудники из-за конфликта с директором начали массово увольняться и отказываться собирать урожай зерна. Заявление на уход написали более 20 рабочих, сообщали инсайдеры. Решать проблемы с бунтом пришлось разбираться семье тюменского олигарха и бывшего депутата Владимира Шевчика. В частности, на предприятие «Миллениум» приезжал его брат, председатель совета директоров агрохолдинга Василий Шевчик. Руководитель шадринской компании Лепехин отрицает массовые увольнения и проблему с уборкой зерна. По его словам, ситуация с забастовкой это провокация двух бывших работников.