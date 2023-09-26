Мать пермяка, насмерть сбившего девушку, заявила о нехватке денег на компенсации

27 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

В ходе заседания 23-летний пермяк тщательно скрывал свое лицо капюшоном от представителей СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мать Дмитрия Кульнева, насмерть сбившего на пешеходном переходе студентку, заявила, что ей и сыну не хватит денег на компенсации потерпевшим. Об стало известно в ходе ее беседы с адвокатом во время заседания Кировского районного суда по избранию меры пресечения 23-летнему пермяку. «Если будут назначены компенсации потерпевшим, платить нам их почти нечем. Денег у нас нет», — сказала мать Кульнева. Сам он пояснил суду, что переехал в Пермь из Красновишерска, живет вместе с матерью на съемной квартире, официально нигде не трудоустроен и не имеет стабильного источника дохода. Автомобиль, за рулем которого Кульнев находился в момент смертельного ДТП, ему не принадлежит и был взят «покататься». Свою вину обвиняемый признает и сотрудничает со следствием. Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Кировском районе Перми 24 сентября. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте, молодого человека госпитализировали с травмами. За рулем машины в состоянии алкогольного опьянения находился 23-летний Дмитрий Кульнев. Его задержали,, а 27 сентября по решению Кировского районного суда арестовали на два месяца. Суд посчитал, что в ином случае он может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей, одним из которых является друг обвиняемого. Ранее в Краснокамске прошло прощание с погибшей девушкой. Потерпевшими по делу заявлены ее родственники. Получивший в результате ДТП травмы молодой человек пока что в деле в качестве потерпевшего не значится. Он проходит курс лечения в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать Дмитрия Кульнева, насмерть сбившего на пешеходном переходе студентку, заявила, что ей и сыну не хватит денег на компенсации потерпевшим. Об стало известно в ходе ее беседы с адвокатом во время заседания Кировского районного суда по избранию меры пресечения 23-летнему пермяку. «Если будут назначены компенсации потерпевшим, платить нам их почти нечем. Денег у нас нет», — сказала мать Кульнева. Сам он пояснил суду, что переехал в Пермь из Красновишерска, живет вместе с матерью на съемной квартире, официально нигде не трудоустроен и не имеет стабильного источника дохода. Автомобиль, за рулем которого Кульнев находился в момент смертельного ДТП, ему не принадлежит и был взят «покататься». Свою вину обвиняемый признает и сотрудничает со следствием. Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Кировском районе Перми 24 сентября. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте, молодого человека госпитализировали с травмами. За рулем машины в состоянии алкогольного опьянения находился 23-летний Дмитрий Кульнев. Его задержали,, а 27 сентября по решению Кировского районного суда арестовали на два месяца. Суд посчитал, что в ином случае он может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей, одним из которых является друг обвиняемого. Ранее в Краснокамске прошло прощание с погибшей девушкой. Потерпевшими по делу заявлены ее родственники. Получивший в результате ДТП травмы молодой человек пока что в деле в качестве потерпевшего не значится. Он проходит курс лечения в больнице.