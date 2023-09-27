27 сентября 2023

В Тюмени расширят проезжую часть на объездной дороге

На объездной дороге в Тюмени добавят четвертую полосу для транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
Вместо трех полос на дороге будет четыре Фото:

На объездной дороге в Тюмени, в районе развязки с Московским трактом, проезжую часть расширят с трех до четырех полос. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«На Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с улицей Московский тракт подрядная организация приступила к расширению проезжей части. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трех», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.

Сейчас подрядчик переносит существующее ограждение правее. После этого на дорогу нанесут новую разметку: она отделит машины, едущие прямо от тех, кто планирует заехать на развязку.

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На объездной дороге в Тюмени, в районе развязки с Московским трактом, проезжую часть расширят с трех до четырех полос. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с улицей Московский тракт подрядная организация приступила к расширению проезжей части. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трех», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Сейчас подрядчик переносит существующее ограждение правее. После этого на дорогу нанесут новую разметку: она отделит машины, едущие прямо от тех, кто планирует заехать на развязку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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