В Тюмени расширят проезжую часть на объездной дороге

Вместо трех полос на дороге будет четыре
На объездной дороге в Тюмени, в районе развязки с Московским трактом, проезжую часть расширят с трех до четырех полос. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«На Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с улицей Московский тракт подрядная организация приступила к расширению проезжей части. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трех», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.
Сейчас подрядчик переносит существующее ограждение правее. После этого на дорогу нанесут новую разметку: она отделит машины, едущие прямо от тех, кто планирует заехать на развязку.
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