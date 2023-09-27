В Тюмени расширят проезжую часть на объездной дороге

На объездной дороге в Тюмени добавят четвертую полосу для транспорта

28 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Вместо трех полос на дороге будет четыре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На объездной дороге в Тюмени, в районе развязки с Московским трактом, проезжую часть расширят с трех до четырех полос. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с улицей Московский тракт подрядная организация приступила к расширению проезжей части. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трех», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Сейчас подрядчик переносит существующее ограждение правее. После этого на дорогу нанесут новую разметку: она отделит машины, едущие прямо от тех, кто планирует заехать на развязку.

На объездной дороге в Тюмени, в районе развязки с Московским трактом, проезжую часть расширят с трех до четырех полос. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На Обходе Тюмени в районе транспортной развязки с улицей Московский тракт подрядная организация приступила к расширению проезжей части. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трех», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Сейчас подрядчик переносит существующее ограждение правее. После этого на дорогу нанесут новую разметку: она отделит машины, едущие прямо от тех, кто планирует заехать на развязку.