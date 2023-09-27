27 сентября 2023

Жители шести микрорайонов Кургана получили тепло в свои дома. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
В Кургане тепло дали в 101 жилой дом Фото:

Энергетики подали тепло в 101 жилой дом в шести микрорайонах Кургана. Информацию о запуске тепла рассказали в Курганской генерирующей компании.

«Произведено заполнение тепловых сетей <.> в поселках: Восточный, Рябково, Черемухово, Тополя, Керамзитный, Увал», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель был запущен в 101 многоквартирный дом.

К информации прилагается список домов. В компании предупредили, что батареи станут теплыми лишь в тех дома, где подготовлены внутренние системы отопления.

Ранее URA.RU сообщало, что 357 курганских домов получили тепло. Запуск тепла в городе проходит в штатном режиме.

Список домов Кургана, получившим тепло 28 сентября
Список домов Кургана, получившим тепло 28 сентября

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Энергетики подали тепло в 101 жилой дом в шести микрорайонах Кургана. Информацию о запуске тепла рассказали в Курганской генерирующей компании. «Произведено заполнение тепловых сетей <.> в поселках: Восточный, Рябково, Черемухово, Тополя, Керамзитный, Увал», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель был запущен в 101 многоквартирный дом. К информации прилагается список домов. В компании предупредили, что батареи станут теплыми лишь в тех дома, где подготовлены внутренние системы отопления. Ранее URA.RU сообщало, что 357 курганских домов получили тепло. Запуск тепла в городе проходит в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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