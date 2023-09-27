Жители шести микрорайонов Кургана получили тепло в свои дома. Список

28 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

В Кургане тепло дали в 101 жилой дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Энергетики подали тепло в 101 жилой дом в шести микрорайонах Кургана. Информацию о запуске тепла рассказали в Курганской генерирующей компании. «Произведено заполнение тепловых сетей <.> в поселках: Восточный, Рябково, Черемухово, Тополя, Керамзитный, Увал», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель был запущен в 101 многоквартирный дом. К информации прилагается список домов. В компании предупредили, что батареи станут теплыми лишь в тех дома, где подготовлены внутренние системы отопления. Ранее URA.RU сообщало, что 357 курганских домов получили тепло. Запуск тепла в городе проходит в штатном режиме. Список домов Кургана, получившим тепло 28 сентября скрин: VK Курганская генерирующая компания https://vk.com/feed?w=wall-192675803_7367

Энергетики подали тепло в 101 жилой дом в шести микрорайонах Кургана. Информацию о запуске тепла рассказали в Курганской генерирующей компании. «Произведено заполнение тепловых сетей <.> в поселках: Восточный, Рябково, Черемухово, Тополя, Керамзитный, Увал», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель был запущен в 101 многоквартирный дом. К информации прилагается список домов. В компании предупредили, что батареи станут теплыми лишь в тех дома, где подготовлены внутренние системы отопления. Ранее URA.RU сообщало, что 357 курганских домов получили тепло. Запуск тепла в городе проходит в штатном режиме.