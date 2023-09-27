В Кургане тепло дали в 101 жилой дом
Энергетики подали тепло в 101 жилой дом в шести микрорайонах Кургана. Информацию о запуске тепла рассказали в Курганской генерирующей компании.
«Произведено заполнение тепловых сетей <.> в поселках: Восточный, Рябково, Черемухово, Тополя, Керамзитный, Увал», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель был запущен в 101 многоквартирный дом.
К информации прилагается список домов. В компании предупредили, что батареи станут теплыми лишь в тех дома, где подготовлены внутренние системы отопления.
Ранее URA.RU сообщало, что 357 курганских домов получили тепло. Запуск тепла в городе проходит в штатном режиме.
Список домов Кургана, получившим тепло 28 сентября
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!