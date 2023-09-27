Жители села ЯНАО пожаловались на качество воды

Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО пожаловались на качество воды после строительства новых водозаборных сооружений. Как рассказали корреспонденту URA.RU сеяхинцы, место водозабора находится рядом со свалкой и вода теперь не соответствует санитарным нормам.
«Рядом с населенным пунктом находится свалка бытовых отходов. Мусор попадает в реку, а во время прилива возвращается обратно в село. Содержание в воде нефтепродуктов превышает 7,4 раза, марганца до 43 раза, а железа — в 6», — рассказали местные жители, корреспонденту URA.RU.
В администрации Ямальского района плохое качество воды опровергают. Власти заявляют, что вода из реки Сеяха проходит очистку и соответствует всем нормам СанПиН.
Ранее URA.RU сообщало, что жители массово жаловались на качество воды. В Ноябрьске из кранов водоснабжения текла черная вода.
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