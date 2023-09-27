27 сентября 2023

Жители села ЯНАО пожаловались на качество воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода из крана. Курган, вода из крана
Качество воды ухудшилось из-за водозабора расположенного возле свалки Фото:

Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО пожаловались на качество воды после строительства новых водозаборных сооружений. Как рассказали корреспонденту URA.RU сеяхинцы, место водозабора находится рядом со свалкой и вода теперь не соответствует санитарным нормам.

«Рядом с населенным пунктом находится свалка бытовых отходов. Мусор попадает в реку, а во время прилива возвращается обратно в село. Содержание в воде нефтепродуктов превышает 7,4 раза, марганца до 43 раза, а железа — в 6», — рассказали местные жители, корреспонденту URA.RU.

В администрации Ямальского района плохое качество воды опровергают. Власти заявляют, что вода из реки Сеяха проходит очистку и соответствует всем нормам СанПиН.

Ранее URA.RU сообщало, что жители массово жаловались на качество воды. В Ноябрьске из кранов водоснабжения текла черная вода.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО пожаловались на качество воды после строительства новых водозаборных сооружений. Как рассказали корреспонденту URA.RU сеяхинцы, место водозабора находится рядом со свалкой и вода теперь не соответствует санитарным нормам. «Рядом с населенным пунктом находится свалка бытовых отходов. Мусор попадает в реку, а во время прилива возвращается обратно в село. Содержание в воде нефтепродуктов превышает 7,4 раза, марганца до 43 раза, а железа — в 6», — рассказали местные жители, корреспонденту URA.RU. В администрации Ямальского района плохое качество воды опровергают. Власти заявляют, что вода из реки Сеяха проходит очистку и соответствует всем нормам СанПиН. Ранее URA.RU сообщало, что жители массово жаловались на качество воды. В Ноябрьске из кранов водоснабжения текла черная вода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...