Тюменский бизнесмен избежал тюрьмы, сдав силовикам чиновника-коррупционера

Тюменский бизнесмен избежал тюрьмы, сдав силовикам коррупционера

28 сентября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Глава компании «Перестрой-ка» оказывал содействие силовикам во время расследования уголовного дела Александра Сухомяткина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор компании «Перестрой-ка», которая передала бывшему главе управы Восточного округа Тюмени Александру Сухомяткину взятку стройматериалами на общую сумму 2 млн рублей, избежал уголовного наказания. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что фирма была оштрафована на 25 млн рублей. «Прокуратура Тюменской области возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения ООО „Перестрой-ка“ оштрафовано на 25 млн рублей. Директор коммерческой организации, передавший взятку чиновнику, активно способствовал расследованию указанного преступления, в связи с чем в отношении него в возбуждении уголовного дела отказано», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Как ранее указывало агентство, Тюменский районный суд за получение взятки на 4 года отправил в колонию строго режима бывшего главу управы Восточного округа Тюмени Александра Сухомяткина. Он получил от местной фирмы «Перестрой-ка» отделочную плитку, деревянную лестницу для дома и металлические ворота. Общая сумма взятки в денежном эквиваленте составила 2 млн рублей. Взамен чиновник пообещал предпринимателю оказать содействие при заключении контрактов на работы по благоустройству Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор компании «Перестрой-ка», которая передала бывшему главе управы Восточного округа Тюмени Александру Сухомяткину взятку стройматериалами на общую сумму 2 млн рублей, избежал уголовного наказания. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что фирма была оштрафована на 25 млн рублей. «Прокуратура Тюменской области возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По результатам его рассмотрения ООО „Перестрой-ка“ оштрафовано на 25 млн рублей. Директор коммерческой организации, передавший взятку чиновнику, активно способствовал расследованию указанного преступления, в связи с чем в отношении него в возбуждении уголовного дела отказано», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Как ранее указывало агентство, Тюменский районный суд за получение взятки на 4 года отправил в колонию строго режима бывшего главу управы Восточного округа Тюмени Александра Сухомяткина. Он получил от местной фирмы «Перестрой-ка» отделочную плитку, деревянную лестницу для дома и металлические ворота. Общая сумма взятки в денежном эквиваленте составила 2 млн рублей. Взамен чиновник пообещал предпринимателю оказать содействие при заключении контрактов на работы по благоустройству Тюмени.