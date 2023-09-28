На Ямале вернули долги по зарплате почти на 3,5 миллиона рублей

В Ноябрьске 226 сотрудников предприятия-банкрота получили выплаты, которые работодатель задерживал с 2019 года. О возврате долга размером почти 3,5 миллиона рублей сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Благодаря вмешательству прокуратуры работникам организации-банкрота выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 3,4 млн рублей. Долг возник перед 226 работниками у фирмы „Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс“», — говорится в сообщении.
Известно, что в 2019 году арбитражный суд ввел в отношении предприятия конкурсное производство, долги по зарплате при этом выплачены не были. Прокурор ЯНАО направил в суд несколько исковых заявлений, после продажи с аукциона имущества компании долг погашен в полном объеме.
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