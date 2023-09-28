28 сентября 2023

На Ямале вернули долги по зарплате почти на 3,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Компания-банкрот из Ноябрьска задолжала выплаты 226 своим работникам Фото:

В Ноябрьске 226 сотрудников предприятия-банкрота получили выплаты, которые работодатель задерживал с 2019 года. О возврате долга размером почти 3,5 миллиона рублей сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Благодаря вмешательству прокуратуры работникам организации-банкрота выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 3,4 млн рублей. Долг возник перед 226 работниками у фирмы „Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс“», — говорится в сообщении.

Известно, что в 2019 году арбитражный суд ввел в отношении предприятия конкурсное производство, долги по зарплате при этом выплачены не были. Прокурор ЯНАО направил в суд несколько исковых заявлений, после продажи с аукциона имущества компании долг погашен в полном объеме.

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В Ноябрьске 226 сотрудников предприятия-банкрота получили выплаты, которые работодатель задерживал с 2019 года. О возврате долга размером почти 3,5 миллиона рублей сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Благодаря вмешательству прокуратуры работникам организации-банкрота выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 3,4 млн рублей. Долг возник перед 226 работниками у фирмы „Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс“», — говорится в сообщении. Известно, что в 2019 году арбитражный суд ввел в отношении предприятия конкурсное производство, долги по зарплате при этом выплачены не были. Прокурор ЯНАО направил в суд несколько исковых заявлений, после продажи с аукциона имущества компании долг погашен в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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