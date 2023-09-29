Учитель года РФ сдаст мандат депутата думы Тюмени после первого заседания

Учитель года откажется от мандата в гордуме Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учитель года РФ Екатерина Костылева сдаст мандат депутата думы Тюмени после первого заседания. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Изначально планировалось, что она откажется от депутатства сразу после выборов, однако, к удивлению всей политтусовки, она пришла на процедуру вручения мандатов. Свое решение она согласовала с руководством региональной „Единой России“. Отказываться от мандата следом за героем РФ Сайфуллиным было бы рискованно: стало бы ясно, что сразу двое лидеров партсписка ЕР были лишь приманкой для избирателя и не собирались заниматься политикой», — сообщает собеседник агентства.

По данным агентства, отказ от мандата Костылева мотивирует личными причинами. Вместо нее в думу Тюмени войдет воркаутер Сергей Мехнин. Ранее URA.RU сообщало, как Костылева создала интригу в тюменской политике, не став отказываться от мандата.