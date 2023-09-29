Путин узнал о ситуации под Урожайным в ДНР

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о подвиге бойцов, которые впятером отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Об этом стало известно во время встречи с военнослужащими, которые совершили этот подвиг.
«Это один из знаковых примеров мужества и героизма», — сказал Владимир Путин после того, как ему доложили о подвиге российских военных. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24».
Ранее Минобороны РФ сообщило о пяти бойцах, отбивших атаку противника на южнодонецком направлении. Позже глава министерства Сергей Шойгу наградил замкомандира взвода Калашникова, чьи военные совершили этот подвиг.
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