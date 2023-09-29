Путин узнал о ситуации под Урожайным в ДНР

Начальник Генштаба РФ Герасимов доложил Путину о подвиге российских бойцов в ДНР

29 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о героизме российских бойцов под Урожайным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о подвиге бойцов, которые впятером отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Об этом стало известно во время встречи с военнослужащими, которые совершили этот подвиг. «Это один из знаковых примеров мужества и героизма», — сказал Владимир Путин после того, как ему доложили о подвиге российских военных. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24». Ранее Минобороны РФ сообщило о пяти бойцах, отбивших атаку противника на южнодонецком направлении. Позже глава министерства Сергей Шойгу наградил замкомандира взвода Калашникова, чьи военные совершили этот подвиг.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о подвиге бойцов, которые впятером отразили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Об этом стало известно во время встречи с военнослужащими, которые совершили этот подвиг. «Это один из знаковых примеров мужества и героизма», — сказал Владимир Путин после того, как ему доложили о подвиге российских военных. Трансляция встречи проходила на телеканале «Россия-24». Ранее Минобороны РФ сообщило о пяти бойцах, отбивших атаку противника на южнодонецком направлении. Позже глава министерства Сергей Шойгу наградил замкомандира взвода Калашникова, чьи военные совершили этот подвиг.