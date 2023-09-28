Завод семьи экс-мэра Перми вложил в свое развитие 140 млн прибыли

Пермское АО «ПЗСП» направило на свое развитие 140 млн рублей прибыли

Нераспределенную прибыль пермский застройщик решил вложить в свое развитие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП»), которым руководит брат экс-мэра Перми Алексея Демкина Евгений, решил, как поступить с нераспределенной прибылью прошлых лет. Совет акционеров направил ее на финансирование капитальных вложений предприятия. Таким образом в свое дальнейшее развитие завод вложит более 140 млн рублей.

«Решение совета акционеров — распределить прибыль АО „ПЗСП“ прошлых лет в следующем порядке. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 144,6 млн рублей, полученную в связи с изменениями балансовой стоимости основных средств на фоне изменения законодательства, направить на финансирование капвложений», — сообщается на сайте Центра корпоративной информации.

Ранее годовое собрание акционеров ПЗСП распределило прибыль предприятия за 2022 год. На финансирование капвложений было решено направить 237,7 млн рублей, 16,7 млн рублей направили на формирование доли в уставном капитале при участии в других юрлицах. Еще 50 млн рублей было выплачено акционерам в качестве дивидендов.

Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, производством изделий из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост гендиректора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, являвшийся мэром Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.