В октябре в Курганской области из-за погоды будет высокий риск лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , лес, юлдус, последствия пожара
В западной части области прогнозируют риски лесных пожаров Фото:

В западной части Курганской области в октябре прогнозируется высокий риск лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщали в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

«В течение октября из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения лесных пожаров в 25 регионах России, в том числе в трех регионах Уральского федерального округа. В южной и восточной частях Челябинской области, в западной части Курганской области, в южной части Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Прогноз рисков по лесным пожарам на октябрь 2023 года разработан специалистами Федеральной Авиалесоохраны. В его основе лежит анализ многолетних данных о горимости лесов, фактических данных о гидрометеорологической обстановке на август 2023 года и данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь.

Ранее URA.RU писало, что в середине октября в Кургане прогнозируют первый снег. По данным Gismeteo, он может выпасть местами 14 и 15 октября.

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В западной части Курганской области в октябре прогнозируется высокий риск лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщали в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана». «В течение октября из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения лесных пожаров в 25 регионах России, в том числе в трех регионах Уральского федерального округа. В южной и восточной частях Челябинской области, в западной части Курганской области, в южной части Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства. Прогноз рисков по лесным пожарам на октябрь 2023 года разработан специалистами Федеральной Авиалесоохраны. В его основе лежит анализ многолетних данных о горимости лесов, фактических данных о гидрометеорологической обстановке на август 2023 года и данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь. Ранее URA.RU писало, что в середине октября в Кургане прогнозируют первый снег. По данным Gismeteo, он может выпасть местами 14 и 15 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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