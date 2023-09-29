В октябре в Курганской области из-за погоды будет высокий риск лесных пожаров

В западной части области прогнозируют риски лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В западной части Курганской области в октябре прогнозируется высокий риск лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщали в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

«В течение октября из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения лесных пожаров в 25 регионах России, в том числе в трех регионах Уральского федерального округа. В южной и восточной частях Челябинской области, в западной части Курганской области, в южной части Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Прогноз рисков по лесным пожарам на октябрь 2023 года разработан специалистами Федеральной Авиалесоохраны. В его основе лежит анализ многолетних данных о горимости лесов, фактических данных о гидрометеорологической обстановке на август 2023 года и данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь.

Ранее URA.RU писало, что в середине октября в Кургане прогнозируют первый снег. По данным Gismeteo, он может выпасть местами 14 и 15 октября.