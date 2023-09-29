29 сентября 2023

Сотрудник департамента ЯНАО создала одежду для больных диабетом. Фото

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В одежду вшит потайной карман для удобного ношения инсулиновой помпы Фото:

Помощник главы департамента молодежной политики ЯНАО Екатерина Шмелева создала линию одежды для больных сахарным диабетом. Об этом в соцсети рассказал ее руководитель Наиль Хайруллин.

«Как говорит Екатерина, работа в команде нашего департамента будущего вдохновила ее на собственное дело. Еще в июле она была моим помощником, а вчера, спустя несколько месяцев, запустила производство функциональной одежды для людей с сахарным диабетом под брендом», — поделился Хайруллин в своем telegram-канале.

Отличительной особенностью одежды является наличие потайного кармана, в котором можно безопасно носить инсулиновую помпу. В ассортименте толстовки, джоггеры, платья, брюки, свитшоты. В ближайшее время появится детская коллекция.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе заработал онлайн-магазин одежды и аксессуаров под туристическим мерчем VisitYamal. На сайте можно приобрести дождевики, футболки, костюмы, сувениры, сертификаты о пересечении Полярного круга, футболки из «ягодной» коллекция и яркий дождевик цвета ямальской морошки.

В одежду встроен потайной карман для инсулиновой помпы
В одежду встроен потайной карман для инсулиновой помпы

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Помощник главы департамента молодежной политики ЯНАО Екатерина Шмелева создала линию одежды для больных сахарным диабетом. Об этом в соцсети рассказал ее руководитель Наиль Хайруллин. «Как говорит Екатерина, работа в команде нашего департамента будущего вдохновила ее на собственное дело. Еще в июле она была моим помощником, а вчера, спустя несколько месяцев, запустила производство функциональной одежды для людей с сахарным диабетом под брендом», — поделился Хайруллин в своем telegram-канале. Отличительной особенностью одежды является наличие потайного кармана, в котором можно безопасно носить инсулиновую помпу. В ассортименте толстовки, джоггеры, платья, брюки, свитшоты. В ближайшее время появится детская коллекция. Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе заработал онлайн-магазин одежды и аксессуаров под туристическим мерчем VisitYamal. На сайте можно приобрести дождевики, футболки, костюмы, сувениры, сертификаты о пересечении Полярного круга, футболки из «ягодной» коллекция и яркий дождевик цвета ямальской морошки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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