В одежду вшит потайной карман для удобного ношения инсулиновой помпы Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Помощник главы департамента молодежной политики ЯНАО Екатерина Шмелева создала линию одежды для больных сахарным диабетом. Об этом в соцсети рассказал ее руководитель Наиль Хайруллин.

«Как говорит Екатерина, работа в команде нашего департамента будущего вдохновила ее на собственное дело. Еще в июле она была моим помощником, а вчера, спустя несколько месяцев, запустила производство функциональной одежды для людей с сахарным диабетом под брендом», — поделился Хайруллин в своем telegram-канале.

Отличительной особенностью одежды является наличие потайного кармана, в котором можно безопасно носить инсулиновую помпу. В ассортименте толстовки, джоггеры, платья, брюки, свитшоты. В ближайшее время появится детская коллекция.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе заработал онлайн-магазин одежды и аксессуаров под туристическим мерчем VisitYamal. На сайте можно приобрести дождевики, футболки, костюмы, сувениры, сертификаты о пересечении Полярного круга, футболки из «ягодной» коллекция и яркий дождевик цвета ямальской морошки.