В Польше испугались, что Германия хочет наладить отношения с Россией

Депутат Фогель: Германия обманет Украину ради дешевых энергоносителей из РФ

02 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

ФРГ с радостью наладит отношения с РФ, считает польский депутат Радослав Фогель Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Германии были бы рады вернуться к двусторонним отношениям с Россией из-за нехватки энергетических ресурсов. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель. По его словам, Киев зря пошел на обострение отношений с Варшавой в пользу Берлина, так как ФРГ рано или поздно обманет Украину из соображений экономической стабильности. Радослав Фогель в интервью агентству РАР объяснил, что из-за ухудшения отношений с Россией Германия столкнулась с проблемой. Теперь страна не может получать дешевые энергоносители. «У Германии, которая строила свои позиции на экономике, сегодня есть экономические проблемы, потому что она не может базироваться на дешевой российской энергии», — заявил Фогель. Кроме того, он отметил, что Польша, которая развивается быстрее Германии, больше не является ресурсом дешевой рабочей силы. По мнению Фогеля, Германия стремится к возвращению отношений с Россией. «Если кто-то на Украине этого не замечает и обманывается каким-то временным дипломатическим наступлением, то он проявляет близорукость», — считает польский депутат. Ранее польские СМИ стали писать о том, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно разрушает отношения с Польшей в пользу Германии. По мнению политолога Андрея Кошкина, конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. В условиях сложной дипломатической обстановки премьер Польши Матеуш Моравецкий припомнил, что страна приняла несколько миллионов украинских беженцев и именно Варшава больше всего помогла Киеву в то время, когда Берлин отправил в виде помощи лишь пять тысяч касок. Также премьер сообщил, что Берлин всегда будет пытаться улучшить диалог с Москвой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Германии были бы рады вернуться к двусторонним отношениям с Россией из-за нехватки энергетических ресурсов. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель. По его словам, Киев зря пошел на обострение отношений с Варшавой в пользу Берлина, так как ФРГ рано или поздно обманет Украину из соображений экономической стабильности. Радослав Фогель в интервью агентству РАР объяснил, что из-за ухудшения отношений с Россией Германия столкнулась с проблемой. Теперь страна не может получать дешевые энергоносители. «У Германии, которая строила свои позиции на экономике, сегодня есть экономические проблемы, потому что она не может базироваться на дешевой российской энергии», — заявил Фогель. Кроме того, он отметил, что Польша, которая развивается быстрее Германии, больше не является ресурсом дешевой рабочей силы. По мнению Фогеля, Германия стремится к возвращению отношений с Россией. «Если кто-то на Украине этого не замечает и обманывается каким-то временным дипломатическим наступлением, то он проявляет близорукость», — считает польский депутат. Ранее польские СМИ стали писать о том, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно разрушает отношения с Польшей в пользу Германии. По мнению политолога Андрея Кошкина, конфликт между Польшей и Украиной носит исторический характер. В условиях сложной дипломатической обстановки премьер Польши Матеуш Моравецкий припомнил, что страна приняла несколько миллионов украинских беженцев и именно Варшава больше всего помогла Киеву в то время, когда Берлин отправил в виде помощи лишь пять тысяч касок. Также премьер сообщил, что Берлин всегда будет пытаться улучшить диалог с Москвой.