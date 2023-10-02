Критиковавшего СВО пермского экс-депутата Захарова требуют признать банкротом

02 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит иск о банкротстве экс-депутата Сергея Захарова в ноябре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Арбитражный суд Пермского края рассмотрит исковое заявление с требованием признать банкротом бывшего депутата гордумы Сергея Захарова. Он в 2022 году эмигрировал в Германию и критиковал в соцсетях СВО, после чего отказался от своего мандата. Как следует из данных судебной картотеки, рассмотрение иска о банкротстве Захарова, с которым в суд обратилась предприниматель Александра Поскребышева, назначено на 1 ноября. Сумма исковых претензий составляет более 6,8 млн рублей. «В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от индивидуального предпринимателя Поскребышевой Александры Сергеевны о признании Захарова Сергея Геннадьевича банкротом. Оно обосновано наличием неуплаченной свыше трех месяцев задолженности в размере 6,85 млн рублей. В том числе это основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд определил начать производство по делу, назначить заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом на 1 ноября 2023 года. Должнику необходимо предоставить опись имущества, явка в суд обязательна», — сообщается в картотеке суда. Указанные в судебном определении имя, фамилия, отчество и дата рождения должника полностью совпадают с данными об экс-депутате пермской гордумы Сергее Захарове, размещенными на городском бизнес-портале «ГлобалПермь.ру». В документе суда также содержится ИНН, который, по данным сервиса контрагентов СБИС, принадлежит Захарову Сергею Геннадьевичу, возглавлявшему ранее ООО «СМУ №34». Согласно информации на сайте реготделения партии «Единая Россия», директор этой организации Сергей Захаров в 2016 году баллотировался и был избран в пермскую гордуму по округу №5. В 2021 году Захарова, возглавлявшего в то время ООО «А-Миг», переизбрали в думу по тому же округу. ИП Поскребышева Александра Сергеевна, по данным СБИС, зарегистрирована в Люберцах Московской области и занимается розничной интернет-торговлей. Осенью 2022 года депутат пермской гордумы Сергей Захаров, ранее уехавший в Германию, разместил в своих соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, в которые он входил. Весной 2023 года Захаров написал заявление о сложении депутатских полномочий. Освободившийся мандат 10 сентября 2023 года получил бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин. Он набрал на выборах 57,41% голосов избирателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит исковое заявление с требованием признать банкротом бывшего депутата гордумы Сергея Захарова. Он в 2022 году эмигрировал в Германию и критиковал в соцсетях СВО, после чего отказался от своего мандата. Как следует из данных судебной картотеки, рассмотрение иска о банкротстве Захарова, с которым в суд обратилась предприниматель Александра Поскребышева, назначено на 1 ноября. Сумма исковых претензий составляет более 6,8 млн рублей. «В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от индивидуального предпринимателя Поскребышевой Александры Сергеевны о признании Захарова Сергея Геннадьевича банкротом. Оно обосновано наличием неуплаченной свыше трех месяцев задолженности в размере 6,85 млн рублей. В том числе это основной долг и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд определил начать производство по делу, назначить заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом на 1 ноября 2023 года. Должнику необходимо предоставить опись имущества, явка в суд обязательна», — сообщается в картотеке суда. Указанные в судебном определении имя, фамилия, отчество и дата рождения должника полностью совпадают с данными об экс-депутате пермской гордумы Сергее Захарове, размещенными на городском бизнес-портале «ГлобалПермь.ру». В документе суда также содержится ИНН, который, по данным сервиса контрагентов СБИС, принадлежит Захарову Сергею Геннадьевичу, возглавлявшему ранее ООО «СМУ №34». Согласно информации на сайте реготделения партии «Единая Россия», директор этой организации Сергей Захаров в 2016 году баллотировался и был избран в пермскую гордуму по округу №5. В 2021 году Захарова, возглавлявшего в то время ООО «А-Миг», переизбрали в думу по тому же округу. ИП Поскребышева Александра Сергеевна, по данным СБИС, зарегистрирована в Люберцах Московской области и занимается розничной интернет-торговлей. Осенью 2022 года депутат пермской гордумы Сергей Захаров, ранее уехавший в Германию, разместил в своих соцсетях пост с критикой СВО. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, в которые он входил. Весной 2023 года Захаров написал заявление о сложении депутатских полномочий. Освободившийся мандат 10 сентября 2023 года получил бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин. Он набрал на выборах 57,41% голосов избирателей.