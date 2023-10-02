02 октября 2023

Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, как уничтожали танк ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» сожгли украинский танк, используя одни гранаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, всу, сво, подбитый танк
Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме в Бахмуте, где гранатами уничтожили украинский танк (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал корреспонденту URA.RU о том, как вместе с сослуживцами штурмовал позиции солдат ВСУ в Бахмуте (Артемовске). По словам военнослужащего, в ходе наступления они уничтожили гранатами вражеский танк и ликвидировали украинских пулеметчиков и снайперов.

«В одном из боев в Бахмуте штурмовали позицию ВСУ, которая была укреплена большими бетонными блоками, которые даже гранатометы не пробивают. Везде были пулеметные и снайперские точки, а также танк Т-80. Мы шли на него буквально с голыми руками. Сначала одну гуслю (гусеница танка — прим. URA.RU.) взорвали гранатой, потом подтащили мину и уже полностью сожгли танк. После этого нашу группу лично поздравлял основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин», — рассказал боец. Также в ходе штурма бойцами были уничтожены украинские пулеметчики и снайперы.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников в зоне СВО, воюющих на стороне Украины. По словам штурмовика, сложнее всего сражаться с грузинскими военными. Также сообщалось, что курганский доброволец «Кирик» из спецназа Кадырова уничтожает на фронте дроны ВСУ на бронемашине. До контракта с чеченским отрядом «Ахмат» боец три года служил в составе «вагнеровцев».

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Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал корреспонденту URA.RU о том, как вместе с сослуживцами штурмовал позиции солдат ВСУ в Бахмуте (Артемовске). По словам военнослужащего, в ходе наступления они уничтожили гранатами вражеский танк и ликвидировали украинских пулеметчиков и снайперов. «В одном из боев в Бахмуте штурмовали позицию ВСУ, которая была укреплена большими бетонными блоками, которые даже гранатометы не пробивают. Везде были пулеметные и снайперские точки, а также танк Т-80. Мы шли на него буквально с голыми руками. Сначала одну гуслю (гусеница танка — прим. URA.RU.) взорвали гранатой, потом подтащили мину и уже полностью сожгли танк. После этого нашу группу лично поздравлял основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин», — рассказал боец. Также в ходе штурма бойцами были уничтожены украинские пулеметчики и снайперы. Ранее URA.RU писало, что курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников в зоне СВО, воюющих на стороне Украины. По словам штурмовика, сложнее всего сражаться с грузинскими военными. Также сообщалось, что курганский доброволец «Кирик» из спецназа Кадырова уничтожает на фронте дроны ВСУ на бронемашине. До контракта с чеченским отрядом «Ахмат» боец три года служил в составе «вагнеровцев».
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