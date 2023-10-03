В ЯНАО осудили мужчину, который в пьяном виде избил сожительницу

04 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Ямалец, избивавший сожительницу, получил восемь месяцев колонии общего режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) на восемь месяцев отправили в колонию за то, что он в пьяном виде несколько раз избил свою сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за нее заступиться. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 116.1 УК РФ — нанесение побоев — по трем эпизодам; ч. 1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица и ч.1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством. Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении регионального управления Следственного комитета России по ЯНАО. Следствием установлено, что 12 мая 2023 года пьяный житель Яр-Сале из ревности избил свою сожительницу. Спустя два месяца женщина снова поссорилась с ямальцем и сбежала от него. Она спряталась в доме у подруги, но осужденный выяснил ее местонахождение. Проникнув в дом, он снова избил подругу. А хозяйке жилища, которая попыталась за нее заступиться, угрожал убийством.

Жителя села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) на восемь месяцев отправили в колонию за то, что он в пьяном виде несколько раз избил свою сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за нее заступиться. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 116.1 УК РФ — нанесение побоев — по трем эпизодам; ч. 1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица и ч.1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством. Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении регионального управления Следственного комитета России по ЯНАО. Следствием установлено, что 12 мая 2023 года пьяный житель Яр-Сале из ревности избил свою сожительницу. Спустя два месяца женщина снова поссорилась с ямальцем и сбежала от него. Она спряталась в доме у подруги, но осужденный выяснил ее местонахождение. Проникнув в дом, он снова избил подругу. А хозяйке жилища, которая попыталась за нее заступиться, угрожал убийством.