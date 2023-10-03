Противники исправцентра в Екатеринбурге готовят обращение к Путину

Неравнодушные жители Екатеринбурга, которые обеспокоены строительством исправительного центра в районе Уктус, готовят обращение президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом появилась в соцсетях общественников.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы жители микрорайона Уктус <…> обращаемся к Вам в связи с тем, что должностными лицами администрации Екатеринбурга при принятии решений по размещению пенитенциарных учреждений не учитываются права, предусмотренные Конституцией РФ, а именно статей 7 и 38. На территории микрорайона должностными лицами администрации города без учета мнения населения планируется размещение исправительного учреждения возле ДОУ школ №131, 6, строящейся школы, детского сада, техникума», — говорится в документе. Кроме Путина обращение направлено в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Местные жители считают, что размещение исправцентра рядом с детскими образовательными учреждениями увеличит социальную напряженность. «К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении пенитенциарной системы, не учитывают интересы семей с детьми», — указано в обращении. Также екатеринбуржцы заявляют, что возмущены тем, что общественные обсуждения в городе проводятся без участия самих жителей микрорайона.
В своем обращении активисты взывают, чтобы на федеральном уровне появился запрет на размещение исправительных центров в городской черте и рядом с детскими образовательными учреждениями, и просят генпрокурора Краснова проверить законность перевода земельного участка в территорию, пригодную для строительства исправительного центра. Также местные жители поднимают вопрос о том, что на Уктусе отсутствует поликлиника для детей и взрослых, и хотят, чтобы этот вопрос решили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и правительство РФ.
С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли URA.RU, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест.
Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести 3 октября в здании Чкаловского района разъяснительную беседу с активистами — с участием представителей ГУФСИН и префекта Евгения Шипицына. Там местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе.
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