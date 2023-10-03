Противники исправцентра в Екатеринбурге готовят обращение к Путину

04 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Местным жителями дали понять, что ГУФСИН все же обустроит исправительный центр на Уктусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неравнодушные жители Екатеринбурга, которые обеспокоены строительством исправительного центра в районе Уктус, готовят обращение президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом появилась в соцсетях общественников. «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы жители микрорайона Уктус <…> обращаемся к Вам в связи с тем, что должностными лицами администрации Екатеринбурга при принятии решений по размещению пенитенциарных учреждений не учитываются права, предусмотренные Конституцией РФ, а именно статей 7 и 38. На территории микрорайона должностными лицами администрации города без учета мнения населения планируется размещение исправительного учреждения возле ДОУ школ №131, 6, строящейся школы, детского сада, техникума», — говорится в документе. Кроме Путина обращение направлено в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Местные жители считают, что размещение исправцентра рядом с детскими образовательными учреждениями увеличит социальную напряженность. «К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении пенитенциарной системы, не учитывают интересы семей с детьми», — указано в обращении. Также екатеринбуржцы заявляют, что возмущены тем, что общественные обсуждения в городе проводятся без участия самих жителей микрорайона. В своем обращении активисты взывают, чтобы на федеральном уровне появился запрет на размещение исправительных центров в городской черте и рядом с детскими образовательными учреждениями, и просят генпрокурора Краснова проверить законность перевода земельного участка в территорию, пригодную для строительства исправительного центра. Также местные жители поднимают вопрос о том, что на Уктусе отсутствует поликлиника для детей и взрослых, и хотят, чтобы этот вопрос решили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и правительство РФ. С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли URA.RU, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест. Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести 3 октября в здании Чкаловского района разъяснительную беседу с активистами — с участием представителей ГУФСИН и префекта Евгения Шипицына. Там местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неравнодушные жители Екатеринбурга, которые обеспокоены строительством исправительного центра в районе Уктус, готовят обращение президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом появилась в соцсетях общественников. «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы жители микрорайона Уктус <…> обращаемся к Вам в связи с тем, что должностными лицами администрации Екатеринбурга при принятии решений по размещению пенитенциарных учреждений не учитываются права, предусмотренные Конституцией РФ, а именно статей 7 и 38. На территории микрорайона должностными лицами администрации города без учета мнения населения планируется размещение исправительного учреждения возле ДОУ школ №131, 6, строящейся школы, детского сада, техникума», — говорится в документе. Кроме Путина обращение направлено в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Местные жители считают, что размещение исправцентра рядом с детскими образовательными учреждениями увеличит социальную напряженность. «К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении пенитенциарной системы, не учитывают интересы семей с детьми», — указано в обращении. Также екатеринбуржцы заявляют, что возмущены тем, что общественные обсуждения в городе проводятся без участия самих жителей микрорайона. В своем обращении активисты взывают, чтобы на федеральном уровне появился запрет на размещение исправительных центров в городской черте и рядом с детскими образовательными учреждениями, и просят генпрокурора Краснова проверить законность перевода земельного участка в территорию, пригодную для строительства исправительного центра. Также местные жители поднимают вопрос о том, что на Уктусе отсутствует поликлиника для детей и взрослых, и хотят, чтобы этот вопрос решили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и правительство РФ. С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли URA.RU, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест. Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести 3 октября в здании Чкаловского района разъяснительную беседу с активистами — с участием представителей ГУФСИН и префекта Евгения Шипицына. Там местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе.