В российских городах звучат сирены

04 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Сирены звучат во всех регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России 3 октября началась масштабная национальная тренировка по гражданской обороне. 4 октября для проверки были включены системы оповещения населения во всех субъектах России. Запущены были сирены и громкоговорители, а также с замещением эфира общероссийские телеканалы и радио. Жители практически всех регионов слышат вой сирен оповещения, а по национальным телеканалам передают объявление, что это учебная проверка и беспокоиться не нужно. МЧС начало проверку в 10:40 в некоторых регионах. В ведомстве призвали сохранять спокойствие и предупредить о проверке родственников, соседей (особенно пожилых), коллег и друзей. Тренировки нет в Крыму и Севастополе (чтобы не спутать проверку с оповещением о ракетной атаке), а также в новых регионах России из-за введенного там военного положения, сообщает издание Pravda.ru. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что по всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. В мероприятии якобы обязаны принять участие все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Такие учения впервые проводят в единый день для всех регионов. Учебная тревога уже прошла в Екатеринбурге, ровно в 10:43. Также тренировки провели в Кургане и крупных городах Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России 3 октября началась масштабная национальная тренировка по гражданской обороне. 4 октября для проверки были включены системы оповещения населения во всех субъектах России. Запущены были сирены и громкоговорители, а также с замещением эфира общероссийские телеканалы и радио. Жители практически всех регионов слышат вой сирен оповещения, а по национальным телеканалам передают объявление, что это учебная проверка и беспокоиться не нужно. МЧС начало проверку в 10:40 в некоторых регионах. В ведомстве призвали сохранять спокойствие и предупредить о проверке родственников, соседей (особенно пожилых), коллег и друзей. Тренировки нет в Крыму и Севастополе (чтобы не спутать проверку с оповещением о ракетной атаке), а также в новых регионах России из-за введенного там военного положения, сообщает издание Pravda.ru. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что по всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. В мероприятии якобы обязаны принять участие все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Такие учения впервые проводят в единый день для всех регионов. Учебная тревога уже прошла в Екатеринбурге, ровно в 10:43. Также тренировки провели в Кургане и крупных городах Югры.