Подконтрольная мэрии Челябинска компания затягивает получение миллиарда на ремонт сетей

Челябинское МУП затягивает подачу заявок на пересмотр тарифов

По версии источника, «ЧКТС» не подали заявку на перерасчет тарифов после решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МУП «ЧКТС», подконтрольное мэрии Челябинска, не обратилось с заявкой на пересмотр своих тарифов, сообщили URA.RU источники. По их версии, при перерасчете на ремонт изношенных теплосетей могли бы выделить порядка одного миллиарда рублей в год.

«В декабре 2022 года Челябинский облсуд удовлетворил иск „ЧКТС“ по поводу изменения тарифов на тепло. Но после этого предприятие не подавало заявку на пересмотр платы в министерство тарифов региона. Хотя могло получить около миллиарда рублей на ремонт сетей», — озвучил свою версию источник URA.RU в мэрии.

Информацию о том, что МУП не просило пересмотреть тарифы, подтвердил и инсайдер из «ЧКТС». В приемной МУПа на звонки URA.RU не ответили. Агентство направило запросы на предприятие и в мэрию Челябинска. Комментарии будут опубликованы после получения.

«Пересмотр тарифов по решению суда проходит в порядке, установленном законодательством. Нормативно-правовые акты по тарифным решениям публикуются на правовом портале», — заявили URA.RU в министерстве тарифов региона. Однако никакой информации о новом тарифе на сайте не найдено.

При установлении справедливого тарифа деньги могли бы направить на ремонт сетей, износ которых, по оценкам инсайдеров, составляет 80-90%. Мэрия утверждает, что этот показатель равен 60%. Однако, по версии одного из источников, власти может быть невыгодно обращение «ЧКТС» в министерство: при пересмотре тарифа придется выделить из бюджета субсидию.

В конце сентября жильцы домов, обслуживаемых «ЧКТС», жаловались мэру Наталье Котовой на отсутствие горячей воды месяцами. Власти заявили, что неполадки на теплосетях устранялись в кротчайшие сроки, а отключения были плановыми. Журналисты агентства объехали самые проблемные места города и убедились, что жители возмущены раскопками. После публикации URA.RU Генпрокуратура РФ начала проверку. Вмешательство органов помогло вернуть горячую воду и произвести перерасчет за коммунальные услуги. Сейчас в Челябинске начался отопительный сезон. По версии источников, после запуска тепла на сетях МУП «ЧКТС» может вырасти количество происшествий.