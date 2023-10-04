В Тюменских школах не хватает учителей

Школы Тюмени испытывают дефицит учителей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».
«Наиболее востребованы учителя оказались в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске», — передают сообщение пресс-службы «Известия». В третьем квартале текущего года количество вакансий для педагогов стало в четыре больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Кадровый голод в школах наблюдается в половине регионов страны. Наиболее востребованы учителя физики и математики.
Ранее Тюменьстат опубликовал информацию о том, что зарплата учителя в регионе в среднем составляет 65 тысяч рублей. Однако сами педагоги заявили, что получают от 20 до 40 тысяч в месяц.
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