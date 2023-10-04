04 октября 2023

В Тюменских школах не хватает учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Кадровый голод в школах наблюдается в половине регионов страны Фото:

Школы Тюмени испытывают дефицит учителей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».

«Наиболее востребованы учителя оказались в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске», — передают сообщение пресс-службы «Известия». В третьем квартале текущего года количество вакансий для педагогов стало в четыре больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кадровый голод в школах наблюдается в половине регионов страны. Наиболее востребованы учителя физики и математики.

Ранее Тюменьстат опубликовал информацию о том, что зарплата учителя в регионе в среднем составляет 65 тысяч рублей. Однако сами педагоги заявили, что получают от 20 до 40 тысяч в месяц.

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Школы Тюмени испытывают дефицит учителей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа». «Наиболее востребованы учителя оказались в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске», — передают сообщение пресс-службы «Известия». В третьем квартале текущего года количество вакансий для педагогов стало в четыре больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кадровый голод в школах наблюдается в половине регионов страны. Наиболее востребованы учителя физики и математики. Ранее Тюменьстат опубликовал информацию о том, что зарплата учителя в регионе в среднем составляет 65 тысяч рублей. Однако сами педагоги заявили, что получают от 20 до 40 тысяч в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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