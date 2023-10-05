Военный эксперт призвал создать «полосы безопасности» в приграничных регионах

Эксперт Дандыкин: в приграничных регионах нужно ввести «полосы безопасности»

06 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

«Полосы безопасности» позволят защитить приграничные регионы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для защиты приграничных районов России от обстрелов кассетными боеприпасами следует создать «полосы безопасности». Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Это стреляют гаубицы M-777, потому что снаряды американские, или HIMARS. Снаряды уже давно подпорченные, поэтому не все из них взрываются. В этом и кроется опасность, потому что они могут взорваться потом. Если радикально, то надо заниматься выявлением этих точек и работать на территории врага нашим группам спецназа. И нужно сделать „полосы безопасности“», — сказал Василий Дандыкин. «В Афганистане у наших пограничных войск была полоса безопасности в тылу, которые они контролировали, чтобы там не безобразничал враг, не нападал на колонны. Это были несколько десятков километров, где группы погранвойск занимались обороной. Надо этим заниматься. Конечно, сил на все не хватает, но уже предпринимаются шаги», — объяснил военный эксперт. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы приграничных районов кассетными боеприпасами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что был обстрелян поселок Климово. Также кассетные боеприпасы били по Курской области, из-за чего пострадала женщина. Она получила осколочные ранения средней степени тяжести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для защиты приграничных районов России от обстрелов кассетными боеприпасами следует создать «полосы безопасности». Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Это стреляют гаубицы M-777, потому что снаряды американские, или HIMARS. Снаряды уже давно подпорченные, поэтому не все из них взрываются. В этом и кроется опасность, потому что они могут взорваться потом. Если радикально, то надо заниматься выявлением этих точек и работать на территории врага нашим группам спецназа. И нужно сделать „полосы безопасности“», — сказал Василий Дандыкин. «В Афганистане у наших пограничных войск была полоса безопасности в тылу, которые они контролировали, чтобы там не безобразничал враг, не нападал на колонны. Это были несколько десятков километров, где группы погранвойск занимались обороной. Надо этим заниматься. Конечно, сил на все не хватает, но уже предпринимаются шаги», — объяснил военный эксперт. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы приграничных районов кассетными боеприпасами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что был обстрелян поселок Климово. Также кассетные боеприпасы били по Курской области, из-за чего пострадала женщина. Она получила осколочные ранения средней степени тяжести.