В Новом Уренгое конфликт УК «ТСЖ» с провайдерами вышел на федеральный уровень

Дмитрий Погорелый вмешался в скандал коммунальщиков с провайдерами

Дмитрий Погорелый вмешался в скандал УК «ТСЖ» с провайдерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) состоялось заседание рабочей группы по урегулированию отношений управляющей компании «ТСЖ», которая не дает доступа провайдерам к оборудованию, из-за чего тысяча семей остались без домашнего интернета. Работа была проведена по инициативе депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого.

«Причина, по которой УК закрыли доступ к общедомовым помещениям операторам связи, — отказ в приведении в порядок паутин проводов, опутывающих крыши домов еще с конца 90-х, и внесении арендной платы. По моей просьбе в администрации Нового Уренгоя провели совещание рабочей группы по устранению проблемы, в нее вошли руководство города, профильного регионального департамента, представители провайдеров и управляющих компаний», — написал Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале.

По итогу совещания провайдеры обязались предоставить в течение трех дней планы модернизации своих сетей в городе, представители управляющей компании пообещали продлить мораторий на отключение абонентов и предоставить операторам связи доступ для ремонта оборудования. Погорелый отметил, что сейчас оперативность восстановления доступа к Интернету, телевидению, системам «Умный дом», камерам видеонаблюдения зависит от самих провайдеров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое компания «ТСЖ» отказала провайдерам в доступе в служебные помещения домов для ремонта их оборудования. Жильцы домов пожаловались на действия коммунальщиков в окружной следственный комитет.